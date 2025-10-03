MM y PSOE critican que EMT destine más de 200.000 euros al Open de Golf con "colas" y "autobuses abarrotados"

Ayuntamiento defiende que el patrocinio busca fomentar el uso del transporte público y visibilizar la EMT durante el evento

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de Más Madrid y PSOE han criticado este viernes que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) haya aprobado en su Consejo de Administración a destinar 200.000 euros (IVA excluido) al patrocinio del Open de Golf, que se celebra entre el 9 y el 12 de octubre, mientras hay "colas interminables" y "autobuses abarrotados" en la ciudad.

En declaraciones difundidas a la prensa, la concejala de Más Madrid Esther Gómez ha tachado de "broma de mal gusto" que la EMT vaya a invertir ese dinero en un evento de golf mientras que "más de 100 autobuses se quedan sin salir cada día de las cocheras por falta de conductores".

Todo un "caos de movilidad", ha apuntado, fruto de "años de desinversión y de abandono del transporte público" por parte del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Almeida considera prioritario darle 242.000 euros de patrocinio a un evento de golf. No hay inversión para los estudiantes que aguantan colas en Moncloa de hasta 40 minutos para coger un autobús que les lleve a clase a ciudad universitaria. No hay inversión para la gente trabajadora que va como sardinas en lata cada mañana al trabajo en todas las líneas de metro y también de autobús", ha reprochado.

Sin embargo, ha subrayado que sí existe inversión "para promocionar Bicimad y los autobuses entre los aficionados al golf que asistan a esta celebración de deporte de élite".

"No es nada nuevo que la EMT use los patrocinios para regar de dinero público a los amigos del Partido Popular. Hoy tenemos un nuevo ejemplo que es escandaloso. Desde Más Madrid nos hemos opuesto enérgicamente en el Consejo de Administración de EMT y denunciamos este uso caprichoso del dinero de todos los madrileños y las madrileñas, mientras que el transporte público funciona peor cada día", ha concluido.

PSOE PIDE ACABAR CON LAS PARADAS "DESBORDADAS"

Por su parte, el concejal del PSOE en el Ayuntamiento Ignacio Benito, presente también en el Consejo de Administración de la EMT, también ha cargado contra la aprobación del patrocinio por no tener "nada que ver" con el "objeto social" de la Empresa Municipal de Transportes.

"Como ya denunció nuestra compañera María Caso, el Ayuntamiento también gastará tres millones en promocionar un evento de un deporte tan poco accesible al mortal de los madrileños como este. ¿Qué tiene que ver el golf con el servicio público de autobuses urbanos?", se ha preguntado.

En este sentido, ha recomendado al Ayuntamiento que, en caso de que busque promocionar la imagen de Madrid, "destine el dinero público a contratar conductores de la EMT para acabar con las imágenes de paradas desbordadas y autobuses abarrotados". "Ver cómo juegan con la pelotita está muy bien, pero los madrileños prefieren empezar a llegar a tiempo a su destino", ha zanjado.

VISIBILIZAR A LA EMT

El Ayuntamiento de Madrid, según han apuntado fuentes municipales a Europa Press, busca con este patrocinio fomentar el uso del transporte público dentro de la estrategia de comunicación de la EMT. En este sentido, han avanzado que habrá distintas acciones dentro del torneo para visibilizar la Empresa Municipal de Transportes.

El Open de España de Golf celebra una nueva edición en el Club de Campo Villa de Madrid del 9 al 12 de octubre de 2025, encuadrado dentro del European Tour. En 2024 el vencedor fue el español Ángel Hidalgo.