MM y PSOE piden colgar la bandera LGTBI en Cibeles y Gobierno municipal remarca que Madrid ya es "una ciudad abierta"

El delegado de Políticas Sociales destaca que las calles de la capital están engalanadas con los colores de la bandera

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han pedido colgar la bandera LGTBI+ en la fachada del Palacio de Cibeles durante las fechas de celebración del Orgullo 2025, mientras que el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha destacado que la ciudad ya es "una ciudad abierta y comprometida".

Ha sido la concejala socialista María Caso la que ha elevado esta propuesta a la sesión ordinaria, que ha contado con los votos a favor de la izquierda y el rechazo del PP y Vox. La edil del PSOE ha recordado que el Día del Orgullo "recuerda y reivindica los disturbios de Stonewall de 1969 contra la represión policial que humillaba y vejaba a las personas del colectivo".

"Tengan hoy muy claro que no nos van a callar quienes preferirían que no existiéramos. Ni en Hungría, ni en Reino Unido, ni en los Estados Unidos, ni aquí, en cada uno de los municipios que ustedes pactan con gobiernos a cambio de cercenar nuestros derechos", ha defendido Caso.

Ante "estos momentos difíciles para la libertad de ser", la concejala ha exigido al Ayuntamiento que "está a la altura de su ciudadanía" y ha recordado que el Tribunal Supremo avaló que se coloque la bandera LGBTI con motivo de la celebración del día del Orgullo Gay los 28 de junio en edificios públicos al considerar que "ni es un signo o símbolo de significación partidista y tampoco propugna enfrentamiento alguno".

Asimismo, ha pedido organizar un acto institucional que conmemore el 20 aniversario de la aprobación del matrimonio igualitario, así como elaborar una estrategia de lucha contra la LGTBIfobia y los discursos de odio en la ciudad y retirar la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina, Javier Milei, porque "vincula la homosexualidad con la pedofilia".

"MADRID ES UNA CIUDAD ABIERTA Y COMPROMETIDA"

Por su parte, Fernández ha cargado contra "la superioridad moral y la hipocresía de la izquierda" porque "en Palestina cuelgan a las personas LGTBI" y ha lamentado de que en algunos ayuntamiento de Cataluña no se coloque la bandera de España "que es la de todos y de la Constitución".

"Madrid es un ejemplo de ciudad abierta, acogedora y comprometida, que lanza un mensaje de apoyo a todas las personas LGTBI que viven en países donde sus derechos no están garantizados. Nosotros defendemos que haya libertad para todos. Madrid es el símbolo de libertad y diversidad. Tenemos todas las calles engalonadas y todos los mupis ya puestos con libertad y diversidad y los colores de la bandera", ha remarcado.

Además, el delegado ha destacado que el Ayuntamiento está trabajando en un Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, donde están entidades, personal técnico del ayuntamiento y todos los grupos políticos representados.

"Ustedes no tienen la voz de las personas LGTBI. Señora Maestre, señora Maroto, señor Ortega Smith, ustedes no me representan. Me representan el señor Martínez Almeida, la señora Ayuso y el señor Feijóo, el futuro presidente del Gobierno de España", ha defendido.

MÁS MADRID PIDE "NO PONERSE DE PERFIL"

En este sentido, el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha respaldado esta iniciativa y ha criticado al Gobierno municipal por "ponerse de perfil entre los perseguidores y los perseguidos y los que discriminan y los discriminadores".

"Exactamente lo mismo hacen con Palestina, donde se está perpretando un genocidio entre los ojos del mundo y ustedes vienen con equidistancia y dicen que entre los que matan y los que son matados, entre los que están siendo exterminados y los que exterminan, hay que ponerse en medio. No hay nada, nada más miserable que utilizar los derechos de la comunidad LGTBI para blanquear un genocidio", ha defendido.

Finalmente, la concejala de Vox Carla Toscano ha cargado contra la bandera LGTBI porque "no es neutra, ni representa a todos los españoles", sino "a una ideología que promueve una concepción absolutamente destructiva de la persona y representa el totalitarismo".

LGTBIFOBIA

Posteriormente, Rubiño ha planteado ampliar el servicio de atención psicológica y jurídica a víctimas de violencia y discriminación basada en la LGTBIfobia en la ciudad de Madrid. El concejal ha advertido que este recurso "tiene escasos recursos y conocimiento". La iniciativa no ha salido adelante por los votos en contra del PP.

"Unos chavales a los que pegaron en el barrio de Lavapiés hace pocas semanas no tenían ni idea de la existencia de este recurso. Como si no fuera ya bastante difícil denunciar y enfrentarse a las denuncias. Ustedes reconocen 133 actuaciones en 2024, el doble que en 2023, que fueron 66. Pero es que, aún así, yo le digo que hay muchas más porque la infradenuncia sigue siendo un verdadero problema", ha apuntado.

El delegado de Políticas Sociales ha reclamado a la izquierda que "no patrimonialice el Orgullo", a la vez que ha subrayado que la atención jurídica y psicológica a víctimas de agresiones LGTBI "la puso en marcha José Luis Martínez-Almeida y no Manuela Carmena". Finalmente, ha añadido que el PP "no quiere la uniformidad de la señora Toscano y de Vox, ni tampoco la testosterona del señor Ortega Smith".

Una vez debatido el punto sobre la ampliación del servicio de atención psicológica y jurídica a víctimas de LGTBIfobia, la concejala socialista María Caso ha sacado una bandera arcoíris que ha desplegado sobre su escaño. La respuesta de los concejales de Javier Ortega Smith ha sido sacar tres banderas de España, repartidas por sus cinco escaños.