MM, PSOE y Vox insisten en que el centro de mayores afectará al CEIP Amadeo Vives y PP destaca que reformará las pistas

Más Madrid, PSOE y Vox han coincidido en rechazar en el Pleno de Cibeles la ubicación del futuro centro de mayores y de día de Aluche propuesta por el Gobierno del PP de José Luis Martínez-Almeida, que ha defendido que se construirán ambos equipamientos y que además, se reformarán las pistas del CEIP Amadeo Vives.

El Pleno de Cibeles ha acogido este lunes un debate en torno a la ubicación de estas dotaciones que dará servicio a los vecinos de Aluche que, para la oposición, no es la adecuada al descartar la original, en Camarena 277 y optar por el número 10, donde se ubican unas pistas deportivas que utiliza el alumnado del CEIP Amadeo Vives.

Así, el concejal del Grupo Municipal Socialista Pedro Barrero ha acusado al Gobierno local ha reprochado que haya ido cambiando sus argumentos para descartar la parcela Camarena 277 y ha alertado que en los presupuestos municipales "no aparece ningún centro de día, ni dotación económica, ni calendario, ni compromiso verificado", por lo que, a su juicio, no existen garantías de que el equipamiento anunciado llegue a construirse.

En su turno de respuesta al socialista, el concejal del PP Alberto González Díaz ha defendido que el Gobierno local construirá los equipamientos previstos y que, además, se respetará "al máximo posible" el uso de las pistas deportivas existentes.

Al detalle, ha explicado durante su intervención que Camarena 277 cuenta con informes técnicos desfavorables y ha insistido en que la ubicación en Camarena 10 permitiría cumplir cuatro objetivos: descongestionar otros centros de mayores del entorno, garantizar un nuevo centro de mayores y uno de día y mejorar la accesibilidad en el barrio de Aluche. Todo ello, según ha apuntado, sin que la actividad educativa "se vea comprometida".

La cuestión del Amadeo Vives ha sido también protagonista durante la sesión en Cibeles en forma de proposición. Ha sido la concejala de Más Madrid Carolina Elías la que se ha interesado por los motivos de la nueva ubicación.

Durante su exposición, Elías ha criticado que se pretenda dar respuesta a una "reivindicación vecinal histórica" "pisoteando otros derechos", en referencia al uso de las pistas por parte del CEIP Amadeo Vives.

La edil de Más Madrid ha recordado que este centro escolar congrega a más de 430 alumnos y ha reclamado al PP que garantice "alto y claro" que no se tocará el patio escolar. "Busquen otra parcela si no les gusta la 277, pero no toquen el patio del Amadeo Vives", ha lanzado a la bancada del PP.

En este sentido, ha criticado a los 'populares' por "no escuchar a los vecinos" en esta cuestión, en la que se ha seguido, según ha apuntado, "una planificación que es una improvisación profundamente injusta".

"Vienen y les dicen que no se preocupen, pero mientras, mantienen la amenaza encima de la mesa. No quieren que se preocupen, digan hoy aquí, alto y claro, que no van a tocar el patio del Amadeo Vives", ha señalado.

Por su parte, la concejala de Vox Carla Toscano ha mostrado su apoyo a la necesidad de nuevos centros de mayores y de día, pero ha cuestionado la ubicación elegida por el Gobierno municipal, señalando que existen parcelas alternativas, como Camarena 277, que contarían con mayor respaldo vecinal.

"Los vecinos no quieren el centro de mayores allí, porque va a afectar a los niños que van a este colegio, cuando existe otra parcela municipal a poco más de un kilómetro de la ubicación planteada por el equipo de Gobierno, en el que el centro de mayores encajaría perfectamente", ha trasladado Toscano.

EL GOBIERNO DE ALMEIDA INSISTE EN QUE SE RESPETARÁ EL COLEGIO

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, ha sido la encargada de responder a la oposición en esta proposición. En su intervención, ha asegurado que además de los equipamientos se reformarán las pistas deportivas existentes.

"Nosotros tenemos criterios técnicos, los mejores equipamientos y, por supuesto, una pista deportiva que llevan una de las de los años 40 con ocupación, porque ni urbanística ni patrimonialmente es una parcela del colegio, ni un pateo en colegio es municipal y es deportivo, aunque la hayan ocupado. Ahora (...) La vamos a reformar, es decir, se van a hacer dos equipamientos, se van a reformar las pistas deportivas y va a haber lo que nunca ha habido", ha zanjado la delegada.

Un planteamiento que ha rechazado el concejal del PSOE, quien ha pedido a Romero "dejar de escudarse en los técnicos" cuando no hay "una justificación política clara".

"Aluche lleva años exigiendo que sea en Camarena 277 este centro de mayores y de día. Y el Pleno de Latina lo ha aprobado en cinco ocasiones desde 2017. ¿Qué pasa? ¿No había informes técnicos desde el año 2017? No lo creo. Nos está tomando toda la oposición por tontos y por idiotas. Y no lo somos", ha lanzado Barrero.

Durante el debate, varias personas de la comunidad del centro escolar presentes en el Pleno han sido expulsadas de la tribuna de invitados. Finalmente, pese al 'sí' de Más Madrid, PSOE y Vox, la moción ha sido rechazada al votar en contra el Grupo Municipal del PP.