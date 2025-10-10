MM recibe orden de retirar las pancartas propalestinas y responde con una cauletarísima en el juzgado para evitarlo

Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio". - EUROPA PRESS

La orden insta a la retirada antes de la medianoche de este viernes

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha recibido orden de retirar antes de la medianoche de este viernes las pancartas propalestinas de sus balcones del Edificio de Grupos Municipales, a lo que el principal grupo de la oposición ha respondiendo presentando una petición de medida cauletarísima en los juzgados madrileños para evitarlo.

En la notificación de la Presidencia del Pleno, a la que ha tenido acceso Europa Press y fechada ayer, cuando Más Madrid presentó las alegaciones, se justifica que el Edificio de Grupos es "una sede municipal que, entre otros servicios, alberga un salón multiusos en el que se celebran, cuando la ocasión así lo requiere, sesiones públicas de las comisiones del Pleno", una respuesta que llega después de que Más Madrid apuntara que "no alberga oficinas administrativas ni presta un servicio público municipal sino que está destinado exclusivamente a la actividad política" de la formación.

Además argumenta la notificación remitida por la Secretaría del Pleno que "no puede confundirse la especial protección de los concejales y de los grupos políticos en los que se integran, conectada con el derecho de participación reconocido en la Constitución con el uso totalmente libre, independiente, autónomo y no sujeto a control alguno de los medios materiales y personales puestos a su disposición por el Ayuntamiento para el ejercicio de sus funciones".

Por ello desestiman las alegaciones presentadas por Más Madrid y ordena "la retirada inmediata de las pancartas antes de las 23.59 horas del 10 de octubre". Si no se retiraran en esoe plazo "serán retiradas subsidiariamente por los servicios municipales".

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el juzgado, que es lo que ha hecho Más Madrid.

