MM reclama a Almeida que reponga las placas del proyecto de Memorial de la Almudena, "rotas" en cajas en un almacén

Las placas con nombres de asesinados por franquismo que están apiladas en cajas en el Almacén de la Villa. - MÁS MADRID

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que reponga las placas del memorial proyectado en el cementerio de La Almudena con los nombres de asesinados por el franquismo y que se encuentran "sepultadas en cajas" en un almacén, "rotas y condenadas al anonimato"

Así lo ha manifestado la concejala de Más Madrid Pilar Sánchez en declaraciones remitidas a los medios este jueves, en las que ha exigido que el equipo dd Almeida cumpla el acuerdo del Pleno de febrero de 2020, cuando se aprobó una proposición de la izquierda, ante la que PP y Ciudadanos se abstuvieron y Vox votó en contra, que implicaba la reposición de los nombres de las víctimas del Memorial del Cementerio del Este.

Representantes de Más Madrid hicieron una visita al Almacén de la Villa para comprobar el estado de las placas con los nombres de las casi 3.000 personas asesinadas por el franquismo, versos de Miguel Hernández y las palabras de una de las conocidas como Las 13 Rosas.

La principal fuerza de la oposición ha lamentado que una de las primeras medidas de Almeida cuando llegó a la Alcaldía en 2019 fue "cargarse el memorial" proyectado durante el Gobierno Carmena con el que rendir homenaje a las víctimas del franquismo y a sus familias.

En concreto, el Gobierno de Almeida justificó la retirada de las placas y la instalación de otras con el objetivo de "unificar el reconocimiento a las víctimas de ambos bandos" durante la Guerra Civil en cumplimiento de lo dictado por el Comisionado de la Memoria Histórica, puesto en marcha también durante el Gobierno de Carmena.

"Familiares, asociaciones y oposición denunciamos este atropello y finalmente en febrero de 2020 el Pleno de Cibeles aprobó la reposición de las placas. Sin embargo, Almeida las mantiene escondidas, rotas y olvidadas en cajas en el Almacén de la Villa, cerca de siete años después", ha señalado la edil Sánchez.

"Basta de sectarismo y de insultos a la memoria democrática", ha demandado la edil, quien ha explicado que han denunciado públicamente la situación con el fin de que los nombres de estas víctimas "no se borren de la Historia".

La concejala ha hecho alusión a Julia Conesa, una de Las Trece Rosas fusilada en la Almudena, cuya frase también está reconocida como "una de las más importantes en una de las placas". "Sin memoria no hay democracia", ha parafraseado