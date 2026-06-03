MM reclama a la consejera de Educación firme "por escrito" los "compromisos que adquirió" con las educadoras infantiles

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, durante un Desayuno Madrid, en el Auditorio Meeting Place - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado a la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, que firme "por escrito" los compromisos "que adquirió" con la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles cuando se reunió con ellas a mediados de mayo.

Así lo ha exigido en declaraciones remitidas a los medios de comunicación la portavoz de la formación regionalista en la Asamblea, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en la que ha destacado que en esta novena semana de huelga este personal necesita "respuestas, compromisos y soluciones" por parte de la Comunidad, a quien ha acusado de estar "prolongando" estos paros "negándose a solucionar los problemas".

"Exigimos a Ayuso que dé la cara como principal responsable de la precariedad extrema de las escuelas infantiles madrileñas y dejamos claro que vamos a apoyar hasta el final esta huelga por la dignidad de la educación infantil y sus profesionales", ha apostillado.

En este sentido la formación regionalista ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) con la que reclaman que se incorpore la pareja educativa en las aulas, se renuncie a la prórroga de los contratos vigentes para mejorar las licitaciones y se incrementen los módulos de financiación en el presupuesto de 2027.

Asimismo, reclaman revisar las infraestructuras de las escuelas infantiles de gestión directa de forma inmediata y crear una comisión de seguimiento de los acuerdos en la que participe tanto la Consejería de Educación como el comité de huelga.

En los Desayunos Madrid, organizados por Europa Press, la consejera descartó implementar un complemento autonómico para las trabajadoras de las escuelas infantiles y defendió que esta medida se tenía que fijar en el convenio colectivo.

Sobre las reclamaciones de las trabajadoras, que piden que firme por escrito sus compromisos de la última reunión, como la pareja educativa, Zarzalejo señaló que "no es una reivindicación de los sindicatos, sino de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles".

"¿Y con quién firmo eso? ¿La plataforma tiene personalidad jurídica? ¿Quién es el representante que me está pidiendo esto? ¿También están negociando con la ministra esa supuesta reforma legislativa para las ratios? ¿Por qué no lo han pedido también por escrito a la que firme lo prometido?", lanzó.