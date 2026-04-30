MM ve en la prohibición de aplausos y pancartas en Pleno de Cibeles "uso partidista y autoritario" de la institución

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de febrero de 2026, en Madrid (España) - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ve en la prohibición de aplausos, pancartas o exclamaciones de los asistentes al Pleno de Cibeles un "uso partidista y autoritario" de la institución por parte del PP.

"Lo que estamos viendo en esta resolución es otra demostración más de cómo el PP hace un uso partidista y autoritario de unas instituciones que son la representación legítima y democrática de todos los madrileños", ha afirmado en declaraciones remitidas a los medios.

Así, ha afeado al presidente del Pleno, Borja Fanjul, que "se escandalice" cuando las trabajadoras de las escuelas infantiles lanzan planfletos, "en su legítimo y pacífico derecho a protestar" y no cuando el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, "agrede a un concejal de Más Madrid" (en referencia al lanzamiento de papeles y una botella al concejal Eduardo Rubiño en 2024) o cuando los concejales del PP "se dedican a insultar pleno tras pleno".

"Llevamos años denunciando las decisiones arbitrarias de Fanjul, siempre coartando la libertad de expresión para unos y siempre dando rienda suelta para otros", ha asegurado Maestre.

En concreto, Fanjul ha firmado una resolución por la que prohíbe aplausos, pancartas o exclamaciones de los asistentes a este órgano que, en palabras de la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, "lo que dice es literalmente lo que dice el Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, también el de la Asamblea de Madrid, el del Congreso de los Diputados o el del Senado".

La líder de la oposición ha subrayado que desde su grupo han pedido la dimisión y la reprobación del presidente del Pleno "en varias ocasiones". "Entre otras cosas por aprobar en la legislatura pasada un grupo mixto ilegal, por lo que el PP fue condenado en los tribunales. Y lo vamos a seguir haciendo, mientras que utilice el reglamento y las instituciones de manera partidista y sectaria", ha insistido.

Por último, ha destacado que Más Madrid seguirá "al lado de los vecinos", es decir, "en el lado correcto". "De su derecho a expresarse en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, y por supuesto en el lado de las educadoras infantiles a las que (José Luis Martínez) Almeida condena vivir con poco más de 1.000 euros al mes", ha zanjado.

LA RESOLUCIÓN FIRMADA POR FANJUL

La resolución tiene fecha de ayer, cuando se celebró la última sesión plenaria y varias trabajadoras de escuelas infantiles, invitadas por Más Madrid, fueron expulsadas del Pleno por las consignas exclamadas, unido al lanzamiento de folletos contra los escaños.

Fanjul justifica en el escrito que en las últimas sesiones del Pleno "se han venido produciendo incidentes que han afectado a su normal desarrollo e incluso han podido comprometer la seguridad de los presentes y de los propios autores de los hechos", para recordar que el artículo 55.3 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Madrid atribuye a la Presidencia la facultad de expulsión de asistentes del público dado que "no se permitirán manifestaciones de agrado o desagrado".

El documento firmado por Fanjul consta de cinco puntos. El primero recuerda que "el concejal o concejala que dentro del salón del Pleno municipal o de sus comisiones, en sesión o fuera de ella, atentase de modo grave contra la disciplina, el orden o la cortesía debida, provocando desorden con su conducta, de obra o de palabra, será expulsado de forma inmediata".

Además el público asistente a las sesiones del Pleno del Ayuntamiento y a las de sus comisiones "deberá guardar silencio durante su desarrollo y cuidar que no caiga y no arrojar ningún tipo de objeto desde la tribuna al salón de sesiones. En cualquier caso, deberá abstenerse de aplaudir o de realizar cualquier manifestación de agrado o desagrado tales como gritos, exclamaciones, exhibición de símbolos, pancartas u otras actuaciones similares".

Si se produjera cualquiera de estos "incidentes", por la Presidencia del Pleno o de la respectiva comisión se ordenará su cese inmediato. En caso de persistir, la Presidencia ordenará a los servicios de seguridad que sean desalojadas las personas intervinientes, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales en que pudieran haber incurrido.

Tampoco se permitirá el acceso del público al salón de sesiones con objetos punzantes y/o cortantes, ni con recipientes que contengan líquidos, geles o sustancias similares, "ni se permitirá el acceso con pancartas, carteles, panfletos ni cualquier otro objeto, instrumento o medio susceptible de ser utilizado para comprometer la seguridad de los presentes o alterar el orden". Los agentes de la autoridad intervendrán cualquiera de esos objetos y la persona a la que le sean intervenidos no podrá acceder al salón de sesiones o será desalojada.