El "modelo de inspiración" de la FP llega cada vez a más alumnos madrileños que eligen profesión y no itinerario

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visita el Centro Integrado de Formación Profesional Simone Ortega de Móstoles, a 9 de septiembre de 2025, en Móstoles, Madrid (España). r. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Cuenta con un total de 188.515 alumnos, un 5,4% más que el pasado curso

MÓSTOLES, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El "modelo de inspiración" de la Formación Profesional llega cada vez a más alumnos de la Comunidad de Madrid que eligen una profesión y no un itinerario en una elección educativa por la que apuestan ya más estudiantes que por el Bachillerato en la región.

"En este nuevo curso vamos a seguir impulsando la Formación Profesional, por eso queríamos, como gesto político, empezar hoy el curso aquí, puesto que es un itinerario por el que decididamente creemos en la Comunidad de Madrid", ha explicado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el inicio de curso desde el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Simone Ortega de Móstoles.

La dirigente madrileña ha reivindicado que a los alumnos que encuentran "desde bien jóvenes sus vocaciones" y que "saben llevar las riendas de su vida desde el comienzo con muchas ganas". "Eligen una profesión desde bien pronto, y no un itinerario como antes estaba en algunas ocasiones estigmatizado por motivos que desconozco, pero que esto tenía que cambiar", ha enfatizado.

Hoy ha reivindicado que es "un orgullo" estudiar FP que garantiza "una empleabilidad altísima en Madrid". En concreto, el CIFP de Móstoles fue el primer centro integrado de hostelería y turismo que arrancó en el curso 2008/2009 y en el que se van a formar este año cerca de 700 alumnos.

Sobre las prácticas, ha subrayado que el Gobierno regional ha sido pionero en defender las políticas que "prentenden romper a veces los puentes entre la formación y el empleo por motivos simplemente ideológicos.

"Desde la Comunidad de Madrid, cooperamos con absoluta lealtad para ofrecer a los estudiantes la mejor formación posible. Y esa es una de las piezas clave en el éxito de la Formación Profesional de Madrid", ha asegurado Díaz Ayuso.

En el acto, el director del CIFP Simone Ortega, Francisco Javier García, ha señalado que la FP es ya "una realidad educativa y un pilar cada vez más sólido del sistema educativo madrileño". "En la Simone, como familiarmente llamamos al centro, llevamos esa transformación en el ADN, no solo por el compromiso constante con la calidad y la innovación, sino porque fuimos el primer centro de hostelería y turismo de la Comunidad de Madrid en implantar la FP Dual", ha resaltado.

Por su parte, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha reivindicado que la ciiudad une "tradición y modernidad" apostando por la educación "como herramienta transformadora y motor de cambio". En Móstoles, ha subrayado que hay más de 39.000 alumnos escolarizados con 125 ciclos formativos y más de 6.900 puestos escolares.

LA 'VUELTA AL COLE'

La Comunidad de Madrid comienza el curso 2025/26 con menos alumnos por aula y la incorporación de nuevos docentes, más de 2.700, para mejorar la atención a los alumnos de los centros públicos de la región.

Este nuevo curso las clases se inician en la Comunidad de Madrid con 1.267.387 alumnos, cifra que marca un nuevo récord en la educación madrileña, aunque prácticamente mantiene el mismo número de estudiantes que en el pasado curso (+101).

Las escuelas infantiles y los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Especial y los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música de Educación Primaria comenzaron el lunes. Hoy es el turno de las aulas de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria.

Un curso más destaca el crecimiento de la demanda en la etapa de Formación Profesional con un total de 188.515 alumnos, un 5,4% más que el pasado curso. Estos estudios ofrecen 168 títulos de 22 familias profesionales en 177 centros públicos de la región, que este curso disponen de 3.735 nuevas plazas, tienen un porcentaje de inserción laboral del 75% en el primer año tras la obtención del título.