Modificación de horarios en C-5 de Cercanías: inicio y final en Atocha hasta las 10.00h durante cuatro fines de semana

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La línea C-5 de la red de Cercanías Madrid (Móstoles-El Soto-Humanes) iniciará y finalizará su recorrido en la estación de Atocha durante cuatro fines de semana (los tres que restan de abril y el del 9-10 de mayo) hasta las 10.00 horas por obras.

En concreto, esta modificación se produce como consecuencia de una nueva fase de las obras que Adif lleva a cabo en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías, ha indicado Renfe en un comunicado.

De esta forma, durante los tres próximos fines de semana (días 11, 12, 18, 19, 25 y 26) y el del 9 y 10 de mayo, los trenes en ambos sentidos iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha desde el inicio del servicio hasta las 10.00 horas.

Renfe ha explicado que se deja fuera el fin de semana del 2 y 3 de mayo al coincidir con la festividad del Día de la Comunidad de Madrid.

De esta forma, durante estos cuatro fines de semana los viajeros de la C-5 que deseen continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar trasbordo a otro tren de la C-5 en esta estación. El resto del día, el recorrido de la línea será el habitual, con cabecera en Móstoles-El Soto y en Humanes/Fuenlabrada.

Estos trabajos tienen como objetivo ampliar la capacidad de la estación de Atocha en beneficio de las líneas C-3 y C-4. Para que la afectación a los viajeros sea la menor posible se ha elegido el periodo de Semana Santa, que registra una menor afluencia de viajeros.

Renfe está informando a los viajeros de estos trabajos por sus canales habituales: megafonía en trenes y estaciones, cartelería física y redes sociales (X), así como a través del canal de WhatsApp.