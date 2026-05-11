Mojinos Escozios, Efecto Mariposa, tributo a Queen y DJ's, en las Fiestas del Cristo

Fiestas del Cristo de Pinto - AYUNTAMIENTO DE PINTO

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas del Cristo de Pinto, que tendrán lugar del 24 al 31 de mayo, llegan cargadas de música, con conciertos de Aires Andaluces, Mojinos Escozios, Efecto Mariposa y un Tributo a Queen, además de sesiones de DJ's y espectáculos con orquestas como La Reina Show y La Bestial en el Recinto Ferial.

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Cultura que dirige Víctor Alonso, ha preparado una amplia programación en la que la música se une a espectáculos infantiles, el Festival Made in Pinto con grupos locales, gymkana de peñas y chocolatada y paella popular, además de los tradicionales actos religiosos.

"Pinto vivirá estos días uno de los momentos más especiales de nuestro calendario. Esta celebración es más que una tradición; es una oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces y la esencia que somos como pueblo. Pinto volverá a llenarse de vida, de risas, de música y de energía que convierte cada rincón en un lugar para compartir", ha subrayado el alcalde, Salomón Aguado.

El regidor también ha agradecido a la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario "el esfuerzo, entrega y dedicación que realizan durante todo el año y, en especial, estas fiestas", ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

La música tendrá como protagonistas a Aires Andaluces (viernes 22, a las 20.00 horas), Mojinos Escozios (Sábado 23 a las 22.00 horas), Efecto Mariposa (sábado 30 a las 22.00 horas) y un Tributo a Queen (viernes 29 a las 22.00 horas), entre otros.

PREGÓN A CARGO DEL CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE PINTO

El pistoletazo de salida estará a cargo del Club Deportivo Ciudad de Pinto, que celebra su XV aniversario, como encargado de dar el pregón el día 22 a las 21.00 horas en el Recinto Ferial.

El regidor, acompañado por los concejales Fernando González, Juan Guillermo Padilla, Víctor Alonso, Verónica Castellano y Miguel Ángel de Galdo, ya comunicó al club esta decisión, que fue recibida con mucha ilusión por parte del equipo.

El broche final llegará con un espectáculo de fuegos artificiales en el Parque Juan Carlos I el sábado 30 a las 00.05 horas.

La programación también incluye actividades infantiles como el espectáculo de Blancanieves y la escuela Baílalo, chocolatada popular, gymkana de peñas, comida popular y el festival 'Made in Pinto', que reunirá a numerosos grupos locales durante varios días de fiesta.

Igualmente, todos los días se podrá disfrutar de las atracciones del Recinto Ferial con horas sin ruido --de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 17.00 horas-- y se habilitarán aparcamientos para personas con movilidad reducida frente a la entrada principal al Recinto Ferial los viernes 22 y 29 y los sábados 23 y 30.

Además, la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario celebrará los actos religiosos del 24 al 31 de mayo, incluyendo misa, ofrenda floral y, por supuesto, el traslado del día 24 y la procesión del 31 de mayo que llenarán de emoción las calles de Pinto.