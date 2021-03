Monasterio asegura que Vox está preparado para las elecciones en Madrid: "Esto comienza con la traición de Cs en Murcia"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio - EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado este miércoles que su partido está "preparado" para presentarse a unas elecciones en Madrid y ha recordado que toda esta situación comienza "con la traición de Cs en Murcia".

"Todo esto comienza con la traición de Cs en Murcia y en un momento que no procedía. Nosotros apoyamos a Ayuso para que convocara elecciones porque queremos que no entre la izquierda. Nosotros estamos preparados para las elecciones y espero que los madrileños nos den su apoyo", ha sostenido Monasterio en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press.

La líder de Vox en Madrid ha asegurado que siempre estarán "con los gobiernos que defiendan la libertad y los interese de los madrileños". A su juicio, es necesario que en la región haya un "gobierno fuerte que active la economía y que esté alineado y no en discusión".

"Nosotros siempre hemos apoyado a Ayuso y le hemos dicho que no se puede gobernar con gente que no tenga las ideas claras y con partidos que traicionan en el peor momento. Siempre hay dudas de lo que va a hacer o no Cs. Y en este momento de crisis es necesario políticos que tengan las ideas claras", ha lanzado.