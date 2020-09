Monasterio critica "la cumbre de la nada" de Sánchez y Ayuso: "La solución no viene por castigar a los madrileños"

"No entiendo qué virus progre tienen nuestros políticos, que les da miedo a tener a nuestros militares en las calles", ha lanzado

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este martes "la cumbre de la nada" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y les ha indicado que la solución no pasa por "castigar" a los madrileños, sino por "aportar gestión y decisión".

En rueda de prensa telemática, tras la Junta de Portavoces, así ha hecho Monasterio referencia al encuentro que mantuvieron ayer ambos presidentes, en el que ha indicado que pese a que a su partido le gusta mucho "la bandera española" en lugar de ver esa "escenografía" en la Puerta del Sol, le hubiera gustado ver que estaban "flanqueados por técnicos que den soluciones de gestión".

"Creemos que la solución no viene por castigar a los madrileños, viene por aportar gestión y decisión y por dejar de recorrer los platós de televisión anunciando dudosas medidas que no saben cuando se van a aplicar. Necesitamos dejar de castigar. Estamos apreciando cierta incapacidad para gestionar temas básicos", ha lamentado.

La líder de Vox en Madrid no entiende cómo todavía en Madrid no están ya los rastreadores militares que han ofrecido desde Defensa, porque "si no hay suficientes" se deben aceptar que vengan los rastreadores de las fuerzas armadas. "No entiendo qué virus progre tienen nuestros políticos, que les da miedo a tener a nuestros militares en las calles cuando los necesitamos. Estamos deseando que vengan, no podemos tener colapsados los centros de Atención Primaria", ha reiterado.

A su juicio, lo que hay que hacer es dirigir correctamente los recursos de los madrileños y tomar "decisiones básicas", porque algunas de las medidas que se han tomado ya son "ilógicas" y se debe "intensificar el control, los test y los rastreos" para que, una vez detectado el contagiado, se aíslen a unos y otros puedan trabajar con normalidad. "No se puede parar Madrid ni mandar a miles de negocios al cierre", ha lanzado.