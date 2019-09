Monasterio defiende que Vox expresó su "dolor" con la pancarta que proclamaba "fracaso" de la Ley de Violencia de Género

453464.1.644.368.20190920114610

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha defendido este viernes que al presentarse Vox con una pancarta que negaba la violencia de género en el minuto de silencio en Cibeles por la última mujer asesinada en Madrid mostraba "su dolor" y ponía de manifiesto el "fracaso" de la Ley de Violencia de Género.

"Vox recordó a la familia y a la mujer que fue asesinada y estuvo denunciando el gran fracaso de estas leyes de violencia de género, que cada día que los españoles tenemos que ver otra muerte más vemos el gran fracaso de nuestros políticos que han hecho un pacto con la ley de violencia de género y no están dispuestos a cambiarla", ha criticado Monasterio en declaraciones a los periodistas antes de comenzar el acto por el Día Mundial del Alzheimer.

A su juicio, "no puede pasar un día más con una ley que no funciona" y ha insistido en que lo que piden desde su partido es que se revise esa normativa y se consiga "una mejor" para que las mujeres maltratadas de verdad "reciban recursos, casas de acogida y estén alejadas de su maltratador para que no se vuelvan a cruzar con estos criminales". No obstante, ha apostado por la presunción de inocencia para "el hombre y para la mujer".

Respecto al minuto de silencio de ayer, ha defendido que es "importante" que cada uno "actúe con libertad". "Aquí no hay una mordaza para decirnos a todos cómo tenemos que expresar nuestro dolor, eso es propio de dictaduras y cada uno expresa su dolor de la forma que crea conveniente. Lo que pasa es que hay una ley que no está funcionando y es un gran fracaso", ha zanjado.