Monasterio exige de nuevo el cierre del centro de menas de Batán: "En otras culturas a las mujeres no se nos respeta"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio (centro), y el diputado de Vox en la Asamblea José Luis Ruiz Bartolomé (d), frente al centro de menores extranjeros no acompañados de Casa de Campo, a 9 de septiembre de 2021, en Madrid (España - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha exigido este jueves una vez más el cierre del centro de menores extranjeros no acompañados (menas) de Batán porque "en otras culturas, como la musulmana, a las mujeres y los homosexuales" no se les respeta.

"Hemos vuelto a Batán para exigir el cierre del centro de menas. Los vecinos no pueden más, nos hablan de inseguridad, de que las mujeres tienen miedo de caminar por la calle y es necesario cerrarlo y que los menas sean repatriados con sus familias o sus países de origen. Los vecinos no tienen que sufrir esta inseguridad y miedo", ha trasladado Monasterio en declaraciones a los periodistas durante su visita al centro.

La portavoz de Vox ha comentado que los vecinos le han relatado que están "hartos" de no poder pasear por la Casa de Campo y de tener que estar vigilando. Le resulta "injusto" que estos menores reciban 4.700 euros al mes desde la Comunidad de Madrid y que "esté en paro alguien que tiene que pagar el alquiler o tiene una niña".

"Nosotros no vamos a parar hasta que se cierre el centro. Los datos dicen que los delitos se producen en un porcentaje más alto por la inmigración ilegal (...) Las mujeres tenemos claro que en otras culturas, como la musulmana, a las mujeres y los homosexuales no se nos respeta. Sí hay una vinculación de determinadas culturas que no respetan a las mujeres y los homosexuales y les dan menos derechos", ha esgrimido.

La líder de Vox en Madrid ha insistido en que los vecinos de Batán también le han trasladado que las mujeres salen a la calle y "los menas las acosan", por lo que "no respetan los valores fundamentales que hay en España", donde "a las mujeres y a los hombres se les trata por igual". "El que venga a España tiene que respetar nuestros valores. Tenemos derecho a caminar por Batán sin ser acosados", ha finalizado.