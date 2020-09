Monasterio pide a la Comunidad que deje de "echar la culpa" a Sánchez cuando tiene recursos para frenar la pandemia

"Aguado lo que tiene que hacer es gobernar, no derivar la responsabilidad en terceros", le ha espetado

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido a la Comunidad de Madrid que deje de "echar la culpa" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de no encontrar soluciones para frenar la pandemia cuando en el Gobierno regional "tienen los recursos y los medios suficientes".

Así lo ha expresado Monasterio en declaraciones a 'Telemadrid', recogidas por Europa Press, justo después de que el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, haya comentado que la situación en Madrid ha empeorado y que es "necesario y urgente" que el Gobierno central se implique, así como todos los partidos políticos y el resto de ciudadanos.

"Aguado no tiene que estar hablando ni de crispación ni de pistolas, tiene que dar una solución sanitaria a los madrileños. El Gobierno regional tiene recursos y los medios para controlar los contagios y dar un mensaje de tranquilidad y tiene que dar sensación de control. No podemos seguir hablando de que la culpa es de Sánchez y que la Comunidad no tiene competencias", ha lanzado la líder de Vox en Madrid.

En este punto, ha sugerido al Ejecutivo madrileño que "se deje ayudar por técnicos competentes", que "escuchen a los médicos" y que tomen decisiones pero "no cuatro días antes", algo que demuestra que les falta "capacidad de decisión y gestión". "Aguado lo que tiene que hacer es gobernar, no derivar la responsabilidad en terceros (...) Tenemos recursos de sobra para controlar la epidemia", le ha espetado.