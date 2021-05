Monasterio pide conseguir en estas elecciones que Iglesias "se vaya a su casa" y apoyar al "sentido común"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido este domingo que en las próximas elecciones del 4 de mayo los madrileños consigan que su homólogo en Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "se vaya a su casa" y que apoyen "el sentido común de la España valiente".

Así lo ha expresado la candidata de la formación 'verde' en el acto de fin de campaña en la Plaza de Colón, en la que se han congregado miles de personas, arropada por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y otros diputados y representantes del partido para poner el broche final a esta campaña en la que han recorrido diferentes municipios y distritos de la capital.

Monasterio ha comenzado su discurso aludiendo a que esta campaña "no ha sido fácil" y ha estado sometida desde el primer día "a la violencia política de los enviados por Pablo Iglesias y Pedro Sánchez (presidente del Gobierno)". "En Vox sabemos lo que es sufrir la violencia", ha asegurado y ha resaltado que todos los españoles sufren los mismos problemas provocados por el Gobierno de "la ruina y la muerte" de Sánchez.

"¿Sabéis qué? Vamos a conseguir que Pablo Iglesias se vaya a su casa. Algunos se pensaban que nos íbamos a asustar porque se presenta en Madrid, iban listos", ha manifestado Monasterio, igual que ha aludido al debate de la cadena Ser donde sostiene que creían que se iban a "levantar". "No nos conocen", ha añadido.

"No les tenemos miedo, no nos van a callar, y vamos a defender a los españoles hagan lo que hagan", ha apuntado. "Quien crea que vamos a dar un paso atrás saldrá trasquilado como Iglesias", ha apostillado, además de criticar que en el debate de la Ser Iglesias ya sabía "que sus sicarios, trabajadores de Podemos, habían sido los que nos habían venido a apedrear a Vallecas".

SU "MAYOR ÉXITO", EVITAR QUE ENTRE LA IZQUIERDA EN MADRID

Asimismo, la candidata de Vox ha insistido en que su "mayor éxito" será conseguir evitar la entrada de la izquierda en el Gobierno regional "sin arrodillarse ante su doctrina y su dictadura ideológica".

En esta línea, ha cargado contra la "izquierda pija que va a Vallecas de turismo y que ha abandonado los barrios" y también que habla "de la pobreza menstrual mientras las familias no llegan a final de mes". "Esta izquierda elitista no soporta la realidad y quiere asaltar el cielo, pero no tiene ni pajolera idea de las dificultades que atraviesan los madrileños de a pie", ha lanzado.

Monasterio ha mostrado su hartazgo con que las expectativas de muchas familias trabajadoras o de los jóvenes se hayan visto "truncadas" y "nadie piense en ellos". "Lo que queremos en recomponer la fractura social y cultural (...) Estamos hartos de ver municipios y barrios castigados", ha afirmado, a lo que ha añadido que estos sufren los efectos de la inmigración ilegal "masiva", frente a su objetivo de conseguir barrios "limpios y seguros" en los que se pueda pasear sin miedo.

RESTABLECER LA CLASE MEDIA "DESTRUIDA"

Por ello, ha aseverado que están hartos de la sociedad que ha traído la izquierda y que está "desnortada, sin vínculo, sin solidaridad y sin historia", frente a lo que ha defendido que hay que restablecer a la antigua clase media "hoy destruida y llena de incertidumbre".

Su horizonte es conseguir una sociedad de patriotas que "creen en el bien común y en los lazos" que unen a los españoles y en la responsabilidad de dejar "un país mejor" a sus hijos. "Hacer patria hoy es creer en lo común, la mejor manera de oponerse al globalismo, la patria es como una gran familia", ha defendido.

La líder de Vox ha recalcado la importancia del "patriotismo del día a día" y ha relatado que ser patriota es, entre otras cosas, ser el vecino más responsable, el mejor hijo o el trabajador más honrado. "Ser patriota es cuidar de todo, cuidar los vínculos que nos unen y remar juntos", ha subrayado.

EL MADRID DE PRODUCTOS LOCALES Y DE EMPRESAS FAMILIARES

A continuación, la candidata ha dicho también que el día 4 los madrileños tienen que elegir entre un Madrid que defiende el producto local frente a la competencia desleal de "los manteros que van en la lista de la extrema izquierda"; el Madrid globalista o el de los comercios familiares de proximidad; y eligen también el gasto político o un Madrid en el que "ningún español se queda atrás".

Monasterio ha expresado que en Vox son "valientes" y que los madrileños saben que cumplirán con sus promesas. "Con nuestro voto no se van a aprobar nuevas restricciones, es un atraco contra los derechos y libertades de todos vosotros", ha asegurado la candidata.

Entre sus propuestas, ha destacado la importancia de reducir a la mitad los diputados y las consejerías, además de hacer una bajada de impuestos "masiva" y destinar los recursos "a lo importante". "Eso tiene que ser ya en mayo y no dentro de dos años, con urgencia", ha insistido.

"Por eso nos demonizan, porque saben que somos la voz del sentido común, de la España que madruga, que es valiente", ha recalcado Monasterio, quien ha finalizado diciendo que están "hartos" de que hablen de democracia "los que quieren liquidarla" y llevar a España a un "enfrentamiento civil". "En Madrid comienza el principio del fin del Gobierno de la ruina y de la miseria", ha concluido.