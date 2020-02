Monasterio piensa que Aguado esconde su "incapacidad" para negociar Presupuestos con Ayuso al plantear no elaborarlos

Publicado 14/02/2020 18:05:45 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha criticado este viernes el planteamiento del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, de no elaborar presupuestos en 2020 y negociar los del año próximo, algo que considera con lo que "esconde su incapacidad" para llegar a acuerdos con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista con Telemadrid, recogida por Europa Press, Monasterio ha criticado que Aguado no se quiera sentar con ella y desconoce "a qué le tiene miedo el Gobierno de Ayuso" a la hora de "garantizar la libertad". Se ha preguntado si es que querrán "estar del lado del socialismo", "de la izquierda que "quiere imponer la manipulación de los niños".

La líder de Vox en Madrid ha reiterado que el Gobierno autonómico "demuestra incapacidad para aprobar medidas", que "no tiene proyectos aprobados para contárselo a los madrileños" y que "difícilmente lo hará si no se reúnen con quien tiene los doce votos que les permitirán aprobar algo". A su juicio, "las cosas se sacan trabajando, no haciendo declaraciones y posponiendo obligaciones".