Monasterio ve "fácil" que PP, Cs y Vox se pongan de acuerdo antes del lunes si Aguado se aclara

Publicado 27/06/2019 15:39:24 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha manifestado este miércoles tras la reunión que ha mantenido con la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que "de aquí al lunes a las 6 de la tarde", cuando han sido citados los representantes de los grupos parlamentarios por el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, "es fácil" que PP, Cs y Vox se pongan de acuerdo si el portavoz de Cs, Ignacio Aguado, se aclara sobre "si quiere ir a la izquierda o quiere ir a la derecha".

"De aquí al lunes a las 6 de la tarde es fácil que nos pongamos de acuerdo porque los principios que hemos puesto nosotros para negociar son muy sencillos, son muy generales, yo creo que están abiertos a lo que la mayoría de los partidos que están en la Constitución, en la defensa de la libertad y en la defensa de la legalidad defienden, con lo cual yo creo que es sencillo y fácil, solo tenemos que esperar a que el señor Aguado se aclare si quiere ir a la izquierda o quiere ir a la derecha", ha dicho Monasterio en declaraciones a los medios en la Cámara regional.

Monasterio ha instado a Aguado a decir qué parte de la propuesta que presentaron este martes no le gusta, porque lo que defiende, según sus palabras, es "la prosperidad con la bajada de impuestos, la libertad de los padres a educar a sus hijos y el cumplimiento de la legalidad".

Sobre la petición de derogar artículos de las leyes contra la LGTBIfobia, ha precisado que se refiere a los artículos que "atenten contra el artículo 27" de la Constitución sobre la libertad de los padres para elegir la educación para sus hijos, y ha afirmado que "todos los españoles suscribirían eso".

Respecto al rechazo de Aguado a su propuesta aduciendo que no quiere una Comunidad de Madrid "en blanco y negro", Monasterio ha dicho que Vox ha entrado en el Parlamento autonómico "para hacer política, no para etiquetar ni insultar a los votantes de los otros partidos", a quienes que ha asegurado que respetan profundamente, para agregar que "nunca" caerán en ese tipo de calificaciones.

"Yo creo que entre el PP y Vox habrá una negociación razonable y llegaremos a puntos en común, que es lo que tiene sentido, y ahora lo que queremos ver es dónde se coloca Cs", ha afirmado Monasterio. "No sabemos si el señor Aguado va a estar más próximo al señor Gabilondo o a lo que estamos hablando y estamos negociando el PP y Vox", ha agregado.

Según Monasterio, "de las pocas cosas que exige Vox es que se firme un papel por las tres partes", un "requerimiento" que, a su juicio, "tiene mucho sentido". "Sobre todo, si queremos tener cuatro años de Legislatura con un gobierno común con tres partes, lo lógico es que tengamos un programa y un papel que las tres partes firmen", ha apostillado.

"NO ME IMPORTA QUE AGUADO NO SE SIENTE CONMIGO"

"A mí no me importa que el señor Aguado no se siente conmigo, con que me firme el papel me basta", ha aclarado Monasterio, quien ha agregado que tampoco piden consejerías. "Lo que queremos es que se respeten nuestras ideas", ha insistido, para añadir que si les ofrecen llevar algún ente o consejería para desarrollar "esas ideas o ese programa" se lo plantearán pero que "no es una prioridad".

"Nuestra prioridad es la defensa de las ideas, programa, programa y programa", ha recalcado Monasterio, que todavía no tiene prevista otra reunión con Ayuso, pero cree que lo lógico es que en los próximos días se tengan que reunir "muchas veces" de cara al inicio de la ronda de contactos por parte de Trinidad "para concretar".