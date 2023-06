Mónica García acusa a Ayuso de "inaugurar un gobierno salvaje, cruel e inhumano": "Son unos cínicos"

Se reivindica como un "muro" contra los "despropósitos" de Ayuso

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha criticado que la candidata a presidir la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado "un gobierno salvaje, cruel e inhumano" y les ha acusado de ser "unos cínicos que se reparten mordidas".

"El gobierno que inaugura usted hoy es un gobierno salvaje, cruel e inhumano; que se mofa de las víctimas haciendo merchandising con el nombre de su asesino; que niega la evidencia científica y la violencia machista de la forma más primitiva; y que defiende con fanatismo un modelo económico caduco y destructivo que está arrasando nuestras ciudades y convirtiéndonos a los madrileños en meros objetos de mercado", ha lanzado durante su intervención en la segunda sesión del debate de investidura en el Pleno de la Cámara regional.

A su juicio, la futura presidenta "predica un evangelismo cañí que habla de la reconquista patriótica mientras vende la patria, la vida y el legado" de los madrileños "a cachos a los fondos BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Blackstone, Capital Group, Fresenius o Cerberus".

Sobre la modificación de la Ley Trans que prometió ayer Ayuso, le ha avisado de que antes de intentar mercadear con los derechos de las personas trans, "mire de frente" en su grupo parlamentario, en el que están sentadas dos diputadas Carla Antonelli y Jimena González, "dos mujeres trans por primera vez en este parlamento".

"Si se atreve a cambiar una sola coma de las leyes LGTBI, se las va a tener que ver con todo mi grupo parlamentario, porque no lo vamos a permitir. La Ley trans no se toca porque los derechos y las libertades, que han costado sangre, sudor y lágrimas, no se tocan", ha lanzado.

Tampoco se ha mostrado conforme con que Ayuso diga que esta va a ser la legislatura de la vivienda, ya que donde los 'populares "creen que hay una propiedad sagrada con la que especular", según Mónica García, Más Madrid cree que "lo que es sagrado es el derecho a tener una casa, un hogar".

"Para atraer y retener talento no hacen falta grandes hubs o labs. El talento ya está aquí. Hace falta hacer accesible la vivienda para poder desarrollarlo. Que igual ustedes oyeron que el talento de Apple se desarrolló en un garaje y lo están llevando a raja tabla", ha ironizado.

Para aumentar la natalidad y la maternidad, a su parecer, "no hace falta proponer ayudas fake a mujeres de 45 años ni acosar a las mujeres a las puertas de las clínicas para que no aborten; hace falta hacer accesible la vivienda para poder formar una familia y darles un hogar" y para favorecer el pequeño comercio, la peluquería y la carnicería del barrio, "no hacen falta spots con Mario Vaquerizo; hace falta hacer accesibles los alquileres para que los locales no acaben cerrados o convertidos en pisos turísticos".

"No hay nada más antiliberal que fomentar a los vividores de rentas pasivas y especuladores que crean 0 empleos, 0 valor añadido y 0 productividad. Al igual que con la salud, usted juega con la vida de la gente porque sabe que tener un hogar es tan consustancial al ser humano que la gente está dispuesta a pagar lo que sea con tal de tener un techo digno.* Ustedes juegan con la desesperación, se aprovechan de las necesidades", ha lamentado.

PRIORIDADES DE MÁS MADRID

Para su partido, las prioridades de esta Legislatura pasan por "respetar la Ley de vivienda" y le ha garantizado a Ayuso que va a poner "pie en pared" para que "cumpla desde el minuto 1 la obligación del propietario de pagar los honorarios de la agencia". En segundo lugar, intervenir el mercado, con la diferencia de que Ayuso quiere intervenirlo para Blackstone" y ella para "proteger a las familias frente a Blackstone".

Otra prioridad de esta legislatura, a su juicio, es "abordar la transición ecológica de forma integral" porque "las olas de calor son asesinas silenciosas e invisibles de personas silenciosas e invisibles".

En otro orden de cosas, ha asegurado que Más Madrid tiene un plan para "que vuelva la industria a Madrid a través de 7 polos de desarrollo para toda la región, que ponga Madrid a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y la precariedad". Además, le ha instado a llevar a cabo los cauces para llegar a una jornada laboral de 32 horas "para vivir mejor", así como "ciudades de 15 minutos" para que los madrileños no se dejen "la vida en desplazamientos".

"Ustedes son unos cínicos: quieren que los demás trabajen más para vivir peor. Pero bien que luego se reparten mordidas, le pagan el servicio doméstico a los ricos y presumen de tener chupitos gratis en las discotecas, como el máquina de nuevas generaciones del PP (...). Mire, señora Ayuso, la juventud se podría tomar un chupito por cada vez que la humilla con sus políticas", ha lanzado.

Para terminar, ha indicado que aunque "mucha gente hoy esté preocupada y asustada por los resultados del 28 de mayo" por el hecho de que "una derecha resentida y radicalizada amenace muchos derechos", Más Madrid ha asegurado que está "curtido en mil derrotas que anticiparon una victoria".

"El levantamiento del 2 de mayo fue una escabechina brutal que anticipó la victoria en la guerra de la independencia. El levantamiento comunero se apagó pronto, pero su idea de comunidad se ha mantenido viva hasta nuestros días. Al 15M lo siguió una mayoría absoluta de la derecha, pero transformó la política española para siempre. Casi 30 años de gobiernos del Partido Popular no se cambian de la noche a la mañana, pero aquí hay una fuerza que tiene tanta paciencia como ganas de transformarlo todo", ha reconocido.

A quienes hoy se sientan preocupados, la líder de la oposición les ha tranquilizado con que "hay una fuerza que no va a dar Madrid por perdida", ya que van a seguir "hablando de lo importante" y que va a poner "pie en pared a todos los retrocesos".

"Señora Ayuso, me vuelve a tener enfrente los próximos cuatro años. Créame que voy a ser un muro contra sus despropósitos y que, con paciencia, rigor y mucho amor por Madrid, ya estamos preparándonos para gobernar en 2027", ha reivindicado.