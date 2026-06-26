Mónica García defiende que "nunca ha dejado de enfrentarse" a Ayuso, cuyo modelo califica de "trumpista y victimización"

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación del estudio sobre ‘Cesación tabáquica, un reto sanitario y social’, en el Ministerio de Sanidad, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España). El estudio, elaborado conjuntamente por el Ministeri - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha defendido que "nunca ha dejado de enfrentarse" con la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cuyo modelo político ha calificado de "sálvese quien pueda, trumpista y victimización".

Así lo ha expresado este viernes en una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en el que ha subrayado que los modelos de sociedad que defienden ambas son "absolutamente antagónicos".

"El otro día hablaba que ella se siente acosada. A la que han venido al colegio de mis hijos a hacerme fotos y acosarme, pagado por un medio, pagado por el Partido Popular, soy yo o somos nosotros. Los que hemos estado acosados en nuestras políticas, insultados y perseguidos, somos nosotros", ha insistido.

Preguntada por las primarias de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, García ha subrayado que la líder de la oposición en el Consistorio, Rita Maestre es la "mejor alternativa", que ha estado "luchando contra los fondos buitre y recorriendo todos los barrios de la ciudad donde han expulsado a los vecinos".

"Y en aquellos barrios donde nos han robado el artículo 47 de la Constitución para tener el derecho a una vivienda digna. Claro que tenemos candidatos y tenemos un muy buen banquillo en Más Madrid", ha zanjado la ministra de Sanidad.