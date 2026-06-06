Mónica García ironiza con los "milagros" de la visita del Papa al "reabrir" urgencias y transporte gratuito en Madrid

1093670.1.260.149.20260606115831 La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el proyecto de ley de integridad del Sistema Nacional de Sal - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha ironizado con los "milagros" de la visita del Papa León XIV a la capital al "reabrir" las urgencias que "llevaban cerradas desde la pandemia" y poner tener transporte gratuito en la ciudad.

Lo ha manifestado este sábado a los medios de comunicación antes de celebrar la Cumbre de Primavera de Más Madrid, donde ha asegurado que estos "milagros que se han obrado" con la visita del Pontífice se podrían realizar si la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "estuviera pendiente de lo que tiene que estar, que es de los ciudadanos".

"En esta visita del Papa se han obrado varios milagros aquí en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos es que se han abierto las urgencias que llevaban cerradas desde la pandemia ha puesto el transporte gratuito todas las personas", ha señalado.

Asimismo, García ha cargado contra el Gobierno autonómico por "frivolizar" con el calor en las aulas después de que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, asegurase que "el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

"No será la última, pero sí que es una más de las burradas, diciendo que los niños están mucho más inspirados a 38 grados en las aulas. Yo le recomiendo a la señora Ayuso que se inspire mucho en su despacho de la Puerta del Sol", ha recalcado.