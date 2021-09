Mónica García le dice a Nacho Cano que debería estar orgulloso de competir y que su trabajo es denunciar tratos de favor

Se opone a "un modus operandi que tiene que ver más con conocer a Ayuso que con competir en proyectos culturales"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz regional de Más Madrid, Mónica García, se ha dirigido al músico Nacho Cano para decirle que debería "estar orgulloso de competir" con otros proyectos y que su trabajo en la Asamblea es "denunciar los tratos de favor".

Junto con su homóloga en el Ayuntamiento, Rita Maestre, con quien ha exigido la reapertura de los centros de urgencias de los ambulatorios y centros de salud, los SUAP, García ha tirado de ironía al decir que cuando Cano declaró que la iba a invitar no sabía si era "a su casa de Ibiza", como hizo con la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Nacho Cano cargaba contra Más Madrid en una entrevista con Europa Press por "orquestar" una campaña contra él y su proyecto cultural para una parcela en Hortaleza. "Viene orquestada (esta campaña) por Más Madrid, especialmente por Mónica García", señalaba directamente a la portavoz de la formación en la Asamblea, al tiempo que insistía en que su proyecto "no es una concesión" por parte del Ayuntamiento de Madrid haciendo hincapié en que "el precio de canon es de 454.000 euros que es lo que la ley establece, además de un aval de cantidad similares".

El artífice del musical 'Hoy no me puedo levantar' añadía que le encantaría invitar a García "a algún ensayo para que escriba sobre el trabajo y esfuerzo que se hace, para que vea lo difícil que es escribir una canción y lo fácil que es escribir un tuit y tumbar un proyecto".

"TRATOS DE FAVOR" Y "AMIGOS PERSONALES"

Mónica García ha subrayado que no tiene nada en contra de Nacho Cano. "Es más, me encanta la cultura, los musicales, el tejido cultural de la Comunidad, que es el que más ha sufrido en esta crisis porque apenas ha recibido ayudas de su propio Gobierno. No tengo nada en contra de Nacho Cano o de su proyecto empresarial pero, ahora, creo que en mi trabajo está denunciar los tratos de favor", ha contestado la diputada.

García ha insistido en que "los tratos de favor hacen un flaco favor al tejido empresarial cultural, que tiene derecho a hacer sus proyectos sin tener que ser amigos personales de Ayuso". "Estamos construyendo un modus operandi en la cultura que tiene que ver más con conocer a Ayuso o un trato de favor que con competir en proyectos culturales, que los habrá muy diversos y buenos", ha lanzado la portavoz de Más Madrid.

Mónica García ha subrayado que no tiene dudas sobre "el talento de la gente que va a trabajar en el musical de Nacho Cano, ni de que ahora mismo en la Comunidad hay muchos proyectos que se podrían llevar a cabo".

"Estamos en contra si Nacho Cano invita a la señora Ayuso a veranear y luego aparece una cesión de una propiedad pública. Es cuanto menos sospechoso. Supongo que Nacho Cano estará orgulloso de competir y de que la libre competencia sea una de la bases, por la que su proyecto sea mejor que otro, siempre y cuando compita con el resto", ha insistido.