Mónica García pide el voto de la militancia de Más Madrid para trabajar "en equipo" y "ganar" la Comunidad en 2027

Archivo - La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha pedido el voto de la militancia de su partido para trabajar "en equipo" y "ganar" la Presidencia del Gobierno regional en las elecciones autonómicas de 2027, con la sintonía de la serie de televisión 'Oliver y Benji' como fondo.

Lo ha trasladado este miércoles a través de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales, en el que presenta su candidatura 'En Madrid hay partido' con motivo de la campaña de primarias de la formación, que concluye este jueves 2 de julio.

"Me presento a las primarias de Más Madrid porque creo que sí, que Madrid se puede ganar", ha escrito en la publicación que acompaña a la pieza audiovisual, en la que comparte espacio con la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, que ocupa el segundo lugar de su lista; el portavoz adjunto de la formación en la Cámara regional, Emilio Delgado, situado en el tercer puesto tras llegar a un acuerdo para cerrar su crisis interna; y otros compañeros que han formado parte de su etapa en el Gobierno, cargos orgánicos y territoriales del partido y diputados regionales de la presente legislatura.

García, que en su juventud compitió en pruebas de atletismo, inicia el vídeo atándose los cordones de las zapatillas antes de salir a correr, en un guiño a la idea de ir "partido a partido" que verbaliza el parlamentario Hugo Martínez, número 11 de la lista, mientras pasa el balón de fútbol a otros compañeros.

Los primeros 25 nombres de la lista de la ministra de Sanidad que participan en el spot van indicando que, pese a que muchos piensen que "la izquierda nunca va a ganar" en la región, "en Madrid hay mucha gente que piensa distinto".

Todos ellos defienden la idea de que la región es "de las que se esfuerzan, de los que cogen el metro cada mañana, de quienes creen en un futuro mejor, de un Madrid más verde, más feminista y más de barrio". Por ello, piden el apoyo de los militantes, quienes "levantan cada caseta en las fiestas de barrio, salen a la calle a escuchar y convencer y nunca bajan los brazos".

"Sois nuestro equipo y sois imprescindibles para convencer a los que faltan. Para llegar a cada madrileño. Desde Aranjuez hasta Alpedrete. De Moratalaz a Carabanchel. Para seguir diciendo con la cabeza bien alta: yo soy de Más Madrid. Porque sí, podemos ganar Madrid. Si nos atrevemos, si jugamos en equipo y si nos ponemos desde ya", subrayan los integrantes de la candidatura de Mónica García, quien finaliza el vídeo con la frase "en Madrid hay partido".

La votación de las primarias de la formación será telemática durante los días 4, 5 y 6 de julio y los resultados preliminares se publicarán el 8 de julio. A partir de esta fecha habrá cinco días hábiles para presentar alegaciones formales.

CANDIDATURA MÁS MADRID ABIERTO

Frente a la candidatura de Mónica García, se presenta Más Madrid Abierto, que se define como un movimiento interno "basado en la confianza mutua y en una participación efectiva. Los tres pilares de su proyecto son "un Madrid donde vivir no sea un privilegio", "una política de cercanía porque las mayorías se construyen escuchando y con soluciones concretas" y una defensa de que "la transparencia, la participación y el respeto a la diversidad no pueden ser solo palabras en los estatutos".

En la candidatura a la Comunidad de Madrid está al frente la abogada Letizia Bisignano Robledo, que se presenta por una apuesta política de "caras nuevas, profesionalidad y compromiso, con memoria, con conciencia de clase y con ganas honestas de aportar y sumar".

El número dos es Txema Urkijo, referente de Gesto por la Paz, director de Derechos Humanos en el Gobierno Vasco y responsable de Memoria de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria durante el mandato de Manuela Carmena.