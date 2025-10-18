Mónica García rechaza el modelo "low cost de la Sanidad" de Ayuso con los test de cáncer de cérvix "más baratos"

La ministra de Sanidad Mónica García, durante un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, en el Hotel Hyatt Regency Hesperia Madrid, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Reprocha a la presidenta su "enésima huida" y augura que está "vendiendo algún bien común" de Madrid "en algún rancho de Texas"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha rechazado este sábado el modelo "low cost de la Sanidad" promovido por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con los test de detección de cáncer de cérvix "más baratos".

"Somos una comunidad rica y, sin embargo, la Sanidad que nos propone la señora Ayuso es 'low cost'. Los test más baratos, los profesionales peor pagados y la Sanidad que más hace aguas", ha lanzado García a los medios de comunicación antes de la 'Cumbre de Otoño' de Más Madrid tras ser preguntada por los test que desde la izquierda se han criticado pero que desde la Comunidad se ha afirmado que están avalados por el Ministerio de Sanidad.

García ha criticado que Madrid es la región que "menos invierte en Sanidad por habitante", la que "menos médicos de Atención Primaria tiene" --con "más de 400.000 ciudadanos que no tienen médico de referencia--.

Centrando el tiro en los test de cérvix, la ministra ha preguntado "qué le pasa a Ayuso con las mujeres" y con uno de los tres cánceres "que se pueden prevenir": mama, cérvix y colon.

"¿Qué está haciendo la señora Ayuso en esa prevención si no es comprar los test más baratos? ¿Y qué está haciendo la señora Ayuso para defender los derechos de las mujeres? ¿Y qué está haciendo la señora Ayuso para defender uno de los pilares de nuestra sociedad, que es nuestra sanidad pública?", ha proseguido.

Asimismo, ha reprochado el "enésimo momento en el que huye de su responsabilidad" al encontrarse de viaje institucional en la capital de Texas, Austin (Estados Unidos). "Supongo que estará vendiendo algún bien común de los madrileños en algún rancho de Texas", ha deslizado García, quien entiende que debería estar en España "dando la cara" y "diciendo si realmente se va a hacer cargo de la ley" y va a remitir el registro de objetores que Sanidad lleva semanas reclamándole.