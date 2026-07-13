Mónica García reprocha el "apoyo cerrado" de Ayuso al alcalde de Móstoles y dice que manda un mensaje "devastador"

Archivo - Mónica García, Ministra de Sanidad - Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reprochado el "apoyo cerrado" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), tras ser citado como querellado por un presunto caso de acoso laboral y sexual contra una exedil 'popular'.

"El mensaje que el PP manda a las mujeres que denuncian es devastador: te quedarás sola", ha planteado la ministra en redes sociales, donde ha recordado que Bautista sigue en su puesto mientras a la víctima se le acusó "de filtrar información".

La jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Móstoles ha citado a declarar en calidad de querellado a Bautista por el caso de presunto acoso sexual y laboral denunciado por una exedil de su partido.

Según ha adelantado el diario 'El País', el regidor tendrá que acudir a declarar el próximo 6 de octubre al juzgado. La citación se produce después de que la magistrada haya rechazado archivar el caso.

La defensa ya ha recurrido en apelación a la Audiencia Provincial de Madrid la decisión de la jueza que confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra él.

La querella se dirige contra el primer edil y contra el propio partido por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral, lesiones, coacciones, revelación de secretos y atentado contra la integridad moral.

En el escrito, la defensa solicita la nulidad del auto que desestimó el recurso de reforma y pide que se deje sin efecto la admisión de la querella al entender que la resolución no concreta qué hechos pueden atribuirse al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento.