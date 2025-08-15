Mónica Molina protagonizó anoche el concierto sorpresa de Veranos de la Villa - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Mónica Molina protagonizó anoche el concierto sorpresa de Veranos de la Villa en el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, ha revelado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

La cantante y actriz se reencontró con el público de la ciudad tras no actuar en Madrid desde 2016. El escenario del Patio Central fue el elegido para los acordes de guitarra acompañados de la voz melódica de la artista madrileña. Entre otras piezas interpretó 'Vuela', una de sus canciones más conocidas y nominada a un premio Grammy Latino en 2001.

El público llenó las gradas para descubrir qué artista se escondía tras 'Algo Inesperado'. En anteriores ediciones, el festival atrajo a artistas como Ariel Rot, Vetusta Morla, Morgan, María José Llergo, Carolina Durante, Kiko Veneno o Mala Rodríguez.