Montecarmelo lleva al Parlamento Europeo su rechazo al cantón y convoca una concentración tras el inicio de las obras - FRAVM

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Padres de alumnos de centros educativos de Montecarmelo y la Plataforma No al Cantón comparecerán este miércoles ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas para solicitar la apertura de una investigación sobre el cantón proyectado en este barrio tras el inicio de las obras por parte del Ayuntamiento.

Según ha difundido por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) en un comunicado, los vecinos también han convocado una manifestación para este domingo, 1 de marzo, bajo el lema 'Stop obra ilegal'.

La intervención prevista esta tarde en la sede del Parlamento Europeo tiene como objetivo, según los convocantes, exponer ante los eurodiputados los riesgos que, a su juicio, entraña la instalación para la infancia y el medio ambiente.

La iniciativa, según expone la FRAVM, parte de padres de uno de los centros educativos afectados, que acudirán acompañados por la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo. Los promotores sostienen que el proyecto municipal, licitado a Urbaser, supone la implantación de una "central industrial" de 10.000 metros cuadrados junto a colegios y guarderías, lo que, según afirman, afectaría directamente a 4.200 menores de entre 0 y 18 años y a otros 2.000 que transitarían por la zona a diario.

En su petición, alegan que la instalación vulneraría el deber de protección del interés superior del menor recogido en el artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al situar la infraestructura en las inmediaciones de centros educativos y en un entorno residencial.

Asimismo, aseguran que el proyecto incumple normativa ambiental europea, en referencia a la Directiva 2024/2881 sobre calidad del aire y la Directiva 2002/49/CE sobre ruido ambiental. Según indican, la actuación carecería de un estudio de impacto ambiental.

En paralelo, la Plataforma No al Cantón y la Asociación Vecinal de Montecarmelo han convocado una concentración para este domingo, 1 de marzo, a las 11.30 horas en la avenida de Montecarmelo, 8, bajo el lema 'Stop obra ilegal', tras el comienzo de los trabajos de construcción.

Las entidades vecinales, que aseguran representar a más de 20.000 residentes, denuncian que el Gobierno municipal ha iniciado la ejecución sin respetar el plazo de consulta pública reabierto recientemente para un proyecto que califican de "calco" del anterior.