Los montes de la Sierra Oeste se recuperan tras el incendio con la aprobación de más puntos de agua y alimentación

Vista tras el paso del fuego, a 23 de agosto de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno este miércoles a dos nuevos contratos para la recuperación de los montes y la protección de la fauna silvestre tras el gran incendio de la Sierra Oeste con más puntos de agua y alimentación.

El Ejecutivo autonómico invierte para ambas actuaciones 167.000 euros, que han permitido responder de forma inmediata a los fuegos este verano. Ambas acciones, de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, han sido tramitadas por el procedimiento de emergencia, al resultar necesaria la urgente intervención sobre el terreno sin esperar a los plazos de una contratación ordinaria, ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

La de mayor importe, de 142.828 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses desde el 5 de agosto, contempla la instalación de puntos de agua y la dotación y distribución de alimentación suplementaria para los animales que han visto comprometida su supervivencia.

Los trabajos incluyen el suministro de alfalfa y maíz, bebederos para fauna de caza mayor y menor, piedras de sal y agua, además de labores de revisión, reparación y limpieza de los puntos habilitados.

Por otra parte, el Gobierno regional ha encargado la elaboración de un estudio técnico sobre la superficie forestal afectada, con una dotación de más de 24.000 euros. El objetivo es determinar la gravedad de los daños y poder establecer las acciones prioritarias para la recuperación de las zonas quemadas.

El análisis incluye la evaluación de la vegetación y del relieve, la identificación de las áreas con mayor riesgo de erosión y escorrentía.

El gran incendio de la Sierra Oeste afectó a la Comunidad de Madrid y a las provincias limítrofes de Ávila y Toledo, escalando hasta las cerca de 80.000 hectáreas de superficie conjunta, siendo el mayor registrado en España desde que hay datos.

De ellas, aproximadamente 27.100 se localizan en la región, incluyendo terrenos de especial valor ambiental integrados en espacios de la Red Natura 2000, con 11 montes del Catálogo de Utilidad Pública.