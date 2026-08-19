La mortalidad asciende un 0,35% en la Comunidad de Madrid hasta julio con un total de 30.004 defunciones

Archivo - Varias personas llevan flores a un ser querido, en el Cementerio de la Almudena, a 1 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en la Comunidad de Madrid ha ascendido un 0,35% hasta el 27 de julio, con un acumulado total de 30.004 defunciones --mientras que en el mismo periodo de 2025 se registraron 29.900--, una subida que contrasta con el descenso registrado a nivel nacional (-0,67%), que llegó a los 267.141 fallecimientos hasta julio de 2026.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles el número de defunciones hasta la semana 31 del año y que arroja en la Comunidad de Madrid la cifra de 3.633 decesos entre los días 6 de julio y 27 de julio (31.545 en España).

Del total de fallecidos en la región, el dato acumulado de decesos hasta el 27 de julio es de 14.490 hombres y 15.514 mujeres en la región.