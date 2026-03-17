Un motorista de 25 años en estado crítico tras colisionar con un turismo en Majadahonda

SUMMA112 atiende a un motorista en estado crítico tras sufrir una colisión con un turismo - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 25 años está en estado crítico tras sufrir una colisión contra un turismo en Majadahonda, informa 112 Comunidad de Madrid.

La colisión entre la moto y el coche ha tenido lugar en Gran Vía 3 en torno a las 19.46 horas, cuando los servicios de emergencias han recibido el aviso. Como consecuencia del impacto, el motorista ha salido despedido y ha sufrido un politraumatismo y una fractura del fémur derecho.

El equipo médico del SUMA 112 lo ha estabilizado en el punto del accidente, lo ha intubado y lo ha evacuado en estado crítico al Hospital Puerta de Hierro.

Además, ha colaborado en el operativo SERMAJ-Protección Civil, mientras que la Policía Local de Majadahonda se ha hecho cargo de la investigación.