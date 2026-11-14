Un motorista de 35 años, en estado grave tras salirse de la vía en la A-2

Imagen de archivo de médicos del 112 Comunidad de Madrid - 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 35 años ha resultado herido grave este viernes tras sufrir un accidente de tráfico al salirse de la vía en la A-2 y entrar en parada cardiorrespiratoria.

El suceso se produjo en torno a las 20 horas a la altura del kilómetro 28, en Alcalá de Henares. A la llegada del Summa 112, el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Después de que el personal sanitario realizase las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, se consiguió revertir la parada y el herido fue trasladado, en estado muy grave, al Hospital de la Princesa.