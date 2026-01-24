Un motorista herido grave tras un accidente a la altura del Arco del Triunfo de Moncloa

Archivo - Efectivos de Samur-PC y de la Policía Municipal de Madrid. - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 47 años ha sido trasladado con pronóstico grave al Hospital Clínico San Carlos después de sufrir un accidente sobre las 5.00 horas de la madrugada en la calle Princesa a la altura del Arco del Triunfo de Moncloa en la capital madrileña, según han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Efectivos de Samur-Protección Civil han atendido al herido que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y un posible trauma pélvico, ante lo que ha sido intubado e inmovilizado con colchón de vacío para evitar más lesiones.

Policía Municipal de Madrid ha indicado en el atestado que el motorista habría perdido el control de la motocicleta, golpeado varios bolardos y, tras subirse a la acera, ha quedado encajado entre dos registros de luz.