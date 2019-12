Las motos de reparto ven ampliado su acceso a Madrid Central hasta la medianoche

Publicado 26/12/2019 13:36:17 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las motos, ciclomotores y triciclos con los que se prestan servicios de mensajería y reparto a domicilio ven ampliado su acceso a Madrid Central hasta la medianoche en virtud del decreto que ha pasado por Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La modificación del acuerdo permite el acceso a estos vehículos desde las 7 horas y hasta la medianoche cuando, desde junio y hasta ahora, estaban fijadas las 22 horas como fin del acceso. Ahora se amplía hasta la medianoche hasta el 31 de diciembre de 2020.

Se prorroga el acceso también a diferentes tipologías de vehículos con categoría ambiental A, como grúas y vehículos taller y auxilio en carretera; vehículos tipo turismo de los establecimientos de comercio, restauración y hostelería ubicados en el interior de Madrid Central, o vehículos especiales como militares, portacontenedores, portavehículos, basculantes, blindados, funerarios, RTV, grúas de arrastre, hormigoneras, extractores de fangos, autobombas, bombas de hormigonar, perforadoras, excavadoras, compactadores vibratorios, compactadores estáticos, riegos asfálticos y pintabandas.

También a los vehículos que lleven y recojan a los alumnos de las escuelas infantiles, colegios e institutos de educación infantil, primaria y secundaria ubicados en el ámbito de Madrid Central; vehículos tipo turismo de personas trabajadoras en Madrid Central cuya hora de inicio o de fin de la jornada laboral esté comprendida entre las 24 horas y las 6.30 horas; vehículos que accedan a los talleres de reparación ubicados en el área y vehículos de los abogados del servicio de guardia del turno de oficio para acceder a las comisarías de Policía ubicadas en los distritos de Centro y Retiro, hasta el día 31 de diciembre de 2020.

Afecta asimismo a los vehículos de servicios públicos esenciales y los de las administraciones públicas y sus contratistas, rotulados o no, podrán acceder más allá del 31 de diciembre de este año cuando el prestador justifique la imposibilidad de ofrecer el servicio con otro tipo de vehículo, bien porque le vincule un contrato durante su vigencia o porque no exista ese tipo de vehículo de las categorías 0 emisiones, ECO, C o B.

Igualmente se mantienen los horarios de acceso a Centro a los vehículos industriales de MMA menor o igual a 3.500 kilogramos, a excepción de los A, a los que no se les permite la entrada desde el 1 de enero de 2020 por recogerse así en la Ordenanza de Movilidad Sostenible y no en el mencionado acuerdo.