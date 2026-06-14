Muelle vive 31 años después de su muerte entre 'flecheros' y 'tags': concursos, un BIC que no fue y un grafiti enmarcado

Archivo - El graffiti de Muelle tras los trabajos de restauración, a 5 de marzo de 2025, en Madrid (España). En mayo de 2024 se descubrió en un edificio de La Latina una de las firmas del que es considerado el primer grafitero español y leyenda de la Movi - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Juan Carlos Argüello, Muelle para la posteridad, hizo historia entre 'tag' (firma) y 'tag' siendo recordando a día de hoy, 31 años después de que un cáncer acabara con solo 30 años con quien fuera uno de los precursores del grafiti en España siguiendo la estela de los espráis en Nueva York e impulsor de un estilo propio, la escuela madrileña de los 'flecheros'.

Un concurso que cada año cumple con su cita anual en el distrito de Latina, donde vivió este vecino de Campamento; varias firmas, no llegan ni a cinco, aún conservadas por la ciudad, una de ellas protegida, y una petición para que su 'Muelle' de la calle Montera fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC), aunque finalmente no se consiguiera, dicen mucho de un chaval de Latina que empezó a estampar en las paredes el nombre con el que se le conocía en el barrio en 1984.

Entre mediados de los 80 y mediados de los 90 Madrid estaba 'plagado' de Muelles. Hoy sólo quedan tres pero se conservan como las obras de arte, en este caso urbano, que son. Se pueden encontrar en la antigua cárcel de Yeserías, aunque verla no sea ni accesible ni sencillo y, esta sí, en el número 32 de la calle Montera 32, la más conocida, restaurada y protegida por el Ayuntamiento.

El tercero está en la calle Cava Alta 2, esquina con calle Toledo, en La Latina. Se descubrió por sorpresa por parte de unos trabajadores que estaban reformando el inmueble. Al desprenderse parte del recubrimiento de la fachada saltó la sorpresa, un Muelle. La comunidad de vecinos lo tuvo claro, había que proteger este pedazo de historia del arte madrileño. La Comunidad de Madrid ha protegido la firma con un metacrilato que limpia cada vez que el plástico se vandaliza.

HASTA UN CONCURSO

Pero el recuerdo a Muelle por parte de su ciudad no se queda ahí. El Ayuntamiento, la Junta de Latina, ha convocado la novena edición del Certamen de Arte Urbano Juan Carlos Argüello 'Muelle'. Busca "mantener vivo su recuerdo, además de transformar el entorno urbano mediante la participación de ciudadanos con inquietudes artísticas".

Para inscribirse es necesario presentar, en el formulario online, la documentación y el boceto del diseño propuesto, que irá acompañado del título de la obra y una breve descripción sobre el tema del grafiti.

Podrá participar cualquier persona física residente en España, con edad mínima de 14 años cumplidos a la fecha de publicación de la convocatoria y siempre que no trabaje en el Ayuntamiento de Madrid. El plazo de presentación de ideas, con temática libre, permanecerá abierto hasta el 5 de julio.

La cuantía total de los galardones del certamen alcanza los 1.500 euros, que se distribuyen en 800 euros, diploma y un trofeo conmemorativo para el primer premio; 400 euros y diploma para el segundo, y 300 euros y diploma para el tercero. Además el ganador realizará el grafiti en el muro del Centro Deportivo Municipal Gallur.