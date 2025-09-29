Muere un conductor de 59 años en un choque frontal en la M-607

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha fallecido y una mujer de 45 años ha resultado grave en un accidente de tráfico tras un choque frontal entre dos turismos en el kilómetro 38 de la M-607 sentido salida, ha informado Emergencias Comunidad de Madrid.

Tras recibir un aviso los servicios de emergencias, se han desplazado hasta el lugar del siniestro Bomberos de la Comunidad de Madrid, sanitarios del Summa112 y Guardia Civil.

Los sanitarios han confirmado el fallecimiento del conductor de uno de los implicados, un hombre de 59 años, debido a los politraumatismos como consecuencia del impacto.

El varón, que ha tenido que ser rescatado por los bomberos, ha entrado en parada cardiorrespiratoria y finalmente ha fallecido a pesar de los esfuerzos del Summa112.

También ha sido atendida la conductora del segundo de los vehículos implicados, una mujer de 45 años que presentaba probable fractura de muñeca y también contusión abdominal. Summa112 la ha trasladado con pronóstico potencialmente grave al Hospital La Paz.