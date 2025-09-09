Muere el conductor de una furgoneta tras colisionar con un camión en Parla - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de mediana edad que conducía una furgoneta ha fallecido este martes en un accidente de tráfico tras colisionar frontalmente con un camión en la carretera M-410, a la altura del kilómetro 8, en el término municipal de Parla.

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han indicado que en la furgoneta sólo había un único ocupante, el conductor, que ha perdido la vida.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatar el cuerpo del conductor. Al llegar al lugar del suceso, tras recibir e aviso a las 17.33 horas, Summa 112 ha confirmado el fallecimiento.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.