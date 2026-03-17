Muere un hombre de 40 años de Ciempozuelos tras ceder el tragaluz en el que trabajaba y caer de 14 metros - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha fallecido este martes en la madrileña localidad de Ciempozuelos tras ceder el tragaluz en el que trabajaba y caer desde una altura de 14 metros.

Así lo han trasladado desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid, que ha indicado que el Summa 112 se ha trasladado al lugar de los hechos y solo ha podido confirmar el fallecimiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de lo ocurrido.

El hombre fallecido en este accidente laboral se encontraba realizando trabajos en la cubierta de la nave, situada en la Calle del Castaño de Ciempozuelos.