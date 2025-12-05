Muere un hombre de 59 años tras sufrir varias heridas en una agresión

Archivo - Una ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 MADRID - Archivo

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha fallecido en la tarde este viernes tras sufrir una agresión que le ha provocado varias heridas incisas, según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, que ha confirmado que se encontraron a la víctima sin vida dentro de una vivienda.

Los servicios de emergencias han señalado que, sobre las 20.20 horas, recibieron varias llamadas de que en la calle Fenelón de Madrid capital, a la altura del número 14, se había producido una agresión.

Al lugar se ha desplazado la Policía Nacional, además de una UVI móvil del Summa 112, que ha encontrado dentro de una vivienda el cuerpo ya sin vida del hombre de 59 años que presentaba varias heridas incisas.

El personal sanitario sólo ha podido confirmar el fallecimiento y, sin manipular el cuerpo, lo ha puesto a disposición judicial.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.