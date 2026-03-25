Muere un hombre de 70 años por un incendio en su vivienda en Usera

Archivo - Imagen de archivo de Bomberos de Madrid - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 70 años ha fallecido este miércoles con quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo víctima de un incendio declarado pasado el mediodía en su vivienda en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos se han producido poco antes de las 13 horas en la calle de la Cal, hasta donde se ha desplazado cinco dotaciones de Bomberos de Madrid para atender un incendio de pequeñas dimensiones pero con mucha carga de humo.

Los bomberos han extraído al varón del interior de la vivienda, han extinguido el fuego y ventilado la vivienda; mientras que el personal sanitario del Samur-Protección Civil ha confirmado el fallecimiento, según ha informado Emergencias Madrid.