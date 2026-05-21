Muere un hombre de mediana edad tras quedar atrapado entre su coche y una columna en un garaje de Madrid

Los hechos han tenido lugar en un garaje de la calle Alcántara de Madrid
Los hechos han tenido lugar en un garaje de la calle Alcántara de Madrid - EMERGENCIAS MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: jueves, 21 mayo 2026 3:58
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MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de mediana edad ha fallecido en la noche de este miércoles tras quedar atrapado entre su coche y la columna de un garaje ubicado en la calle Alcántara de Madrid.

Así lo han informado fuentes de Emergencias Madrid, agregando que efectivos del cuerpo de Bomberos liberaron a la víctima, ya en parada cardiorrespiratoria a la llegada de los servicios de emergencias.

Finalmente, la muerte ha sido confirmada por Samur-Protección Civil, tras practicarse la correspondiente maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

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