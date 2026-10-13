Muere un motorista de 59 años tras un accidente con varios coches implicados en la M-501 en Navas del Rey

Helicóptero del Summa 112 en un accidente de tráfico en la Comunidad de Madrid - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 59 años ha fallecido y su acompañante, una mujer de 58 años, ha resultado herida potencialmente grave tras sufrir un accidente de tráfico con varios coches implicados en el cruce entre la M-501 y la M-512, en las inmediaciones del término municipal de Navas del Rey.

Los hechos se han producido sobre las 16.40 horas del lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron una primera llamada alertando de lo ocurrido. Hasta el lugar se trasladaron sanitarios del Summa 112 para atender a los heridos, informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A su llegada al lugar, los sanitarios encontraron al conductor de la motocicleta de gran cilindrada en parada cardiorrespiratoria. Tras más de 30 minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada, finalmente no pudieron revertir la situación y han confirmado el fallecimiento del conductor.

Por otro lado, los sanitarios también han trasladado en helicóptero a una segunda persona, una mujer que iba de copiloto de la motocicleta, como herida potencialmente grave al Hospital Puerta de Hierro con una contusión pero sin ninguna fractura. Los conductores de los coches estaban ilesos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para determinar las causas del accidente.