Muere un motorista de 60 años en una salida de vía en Leganés

Efectivos sanitarios desplazados al lugar del accidente - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 60 años ha fallecido tras sufrir una salida de vía con la moto en la que circulaba este domingo en una zona de obras a la altura de la localidad madrileña de Leganés.

Los hechos han sido registrados sobre las 21.30 horas, cuando Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid recibió una llamada en la que se le alertaba de lo sucedido en el kilómetro 6 de la M-406, según ha informado el propio servicio.

Hasta el lugar de los hecho se ha desplazado personal del SUMMA 112, quienes han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 30 minutos, pese a que, finalmente, el varón ha fallecido.

Por el momento la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre estos hechos en los cuales no se ha visto implicado ningún otro vehículo.