Muere un trabajador de 59 años tras precipitarse desde la cubierta interior de una nave en Alcalá de Henares

Ambulancia del Summa 112 - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 59 años ha fallecido este jueves en Alcalá de Henares tras precipitarse desde una altura de unos ocho metros mientras trabajaba en el techo de una nave industrial, informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

Los hechos se han producido sobre las 9.15 en una nave industrial situada en el número 12 de la calle Argentina, hasta donde se han trasladado agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Alcalá de Henares, así como sanitarios del Summa 112.

A su llegada al lugar, el personal sanitario y de emergencias se ha encontrado a la víctima en la nave tras haber caído desde la cubierta interior debido a una rotura en la uralita. Presentaba lesiones mortales y tan solo se ha podido confirmar su fallecimiento.