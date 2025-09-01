Muere un varón de 47 años en un accidente de tráfico en Loeches

Archivo - Efectivos de emergencias a la altura de Loeches- EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 47 años ha muerto este domingo a consecuencia de un accidente de tráfico a la altura de Loeches, en el que han chocado frontalmente tres vehículos, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (Summa 112) ha confirmado el fallecimiento después de realizar durante 30 minutos maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, el conductor de uno de los turismos, que circulaba solo.

Previamente, efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid desplegados en el lugar del accidente, han rescatado al varón, que se encontraba en el interior del coche en parada caridorrespiratoria. Los ocupantes de los otros dos vehículos han resultado ilesos.

La colisión de los tres automóviles ha tenido lugar este domingo, a las 19.45 horas, en el kilómetro 1,7 de la M-225, a la altura del municipio de Loeches.