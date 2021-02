La muerte por un disparo de una mujer anoche en Majadahonda, segundo asesinato machista en la región del año

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una muerte de una mujer de 52 años anoche por un disparo en la localidad madrileña de Majadahonda es un caso de violencia de género, el segundo asesinato machista de la región este año, según la hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil de Madrid, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

En torno a las 1 de esta madrugada, el 112 recibió varias llamadas indicando que se había producido una agresión por arma de fuego a una mujer en la calle Oeste, número 3 de Majadahonda, ha indicado a Europa Press un portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

Los primeros en llegar al lugar han sido efectivos de la Policía Municipal de Majadahonda que han encontrado a esta mujer inconsciente en parada respiratoria y han iniciado maniobras de soporte vital básico hasta la llegada de una UVI Móvil del Summa-112, cuyos sanitarios han continuado con esas maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada por espacio de 45 minutos.

Al cabo de ese tiempo, han confirmado el fallecimiento de esta mujer que tenía un impacto por arma de fuego en el hemitórax derecho, muy cerca del hombro.

Los sanitarios ha tenido que atender también a un hombre de 61 años, también de nacionalidad española, que presentaba varias heridas autoinflingidas por arma de fuego en hemitórax y en cuello. Se encontraba consciente pero lo han tenido que sedar porque las lesiones eran de carácter grave y lo han trasladado entubado al Hospital Puerta de Hierro.

Asimismo, los sanitarios han tenido que asistir a una joven de alrededor unos 22 años, que ha sido identificada como la hija de ambos y que presentaba una crisis de ansiedad. Finalmente, ha sido trasladada también al Hospital Puerta de Hierro.

INVESTIGACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

El Grupo de Homicidios de la Guardia Civil, con apoyo del Laboratorio, se encuentra investigando lo sucedido y ya han acudido al lugar de los hechos para realizar una inspección ocular y recabar pruebas.

Además, mantienen custodiado en el hospital al presunto autor del disparo, que había mantenido una relación con la fallecida. No tenía denuncias previas y en la actualidad no contaba con ninguna orden de alejamiento ni se encontraba protegida por el sistema Viogén. El arrestado no tenía licencia de armas.

Según las primeras investigaciones, tras una discusión entre la pareja, el hombre ha cogido una carabina del calibre 22 y ha disparado a la mujer, que murió desangrada. Avisada la Guardia Civil, el presunto asesino se ha atrincherado en su casa y cuando han llegado los agentes se ha disparado en varias ocasiones, pero ningún tiro ha sido mortal.

Si se confirma, como todo parece indicar, se trataría del segundo caso mortal de violencia de género en la región de este año y el tercero en mes y medio. El 17 de enero una mujer de 83 años fue asesinado en calle Benadalid, en el madrileño distrito de Vallecas, a puñaladas por su marido, de 85 años, que también se intentó luego quitar la vida autolesionándose con el mismo cuchillo. El anterior crimen machista ocurrió el 31 de diciembre en Torrejón de Ardoz.

