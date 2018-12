La mujer de 99 años desahuciada de su casa en Madrid pide que la abran la vivienda para recoger su ropa y enseres

Actualizado 04/12/2018 17:23:06 CET

POZUELO DE ALARCÓN, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mary, la mujer de 99 años que fue desahuciada de su casa este lunes en Pozuelo de Alarcón, ha pedido que la abran la vivienda en la que residía para poder recoger su ropa y enseres.

En declaraciones a Europa Press, la mujer ha asegurado que no tiene "ni ropa" ni "nada" que ponerse. "Ahora dicen que hay que ir al juzgado para que abra. No hay derecho. No me dejan coger mis cosas porque fueron los cerrajeros y cerraron", ha añadido.

"Voy a pasar el día en la calle. Tengo muchos amigos, pero no quiero la casa de ninguno. Me quieren llevar a un hotel o una residencia. Pero yo digo que me dejen en la calle, que me muera. Lo que quiero es que me abran la puerta y quedarme en mi casa", ha afirmado.

La mujer ingresaba ayer por la tarde en el Hospital Quiron por principio de hipotermia tras verle un médico forense. Sin embargo, a las pocas horas, ya de madrugada, solicitó el alta voluntaria y pasó la noche en casa de un amigo.

RECOGIDA DE SUS ENSERES GRATIS

Por su parte, su abogado, Jesús Laborda, ha explicado a Europa Press que el Ayuntamiento de Pozuelo le ha ofrecido a Mary la recogida de sus muebles y su depósito en un almacén, de forma gratuita y una plaza en una residencia.

Cuando se produjo el desahucio, este lunes, la mujer aseguró que su nieto vendió su casa "sin su consentimiento" y que la dejó sin dinero.

El 11 de julio de 2017, se celebró el juicio contra el nieto de la afectada por un delito continuado de estafa y alternativamente un delito continuado de apropiación indebida. Pero finalmente, quedó absuelto.

Entonces, la mujer ya denunció que su familiar no le había dejado "ni para comprar el pan". Su nieto, según la denunciante, se hizo "con casi 2 millones de euros" de su abuela entre dinero y propiedades y vendió su propio dúplex de Pozuelo "sin su consentimiento por unos 420.000 euros".