Una mujer da a luz en un domicilio en Valdeacederas asistida por el SUMMA 112

MADRID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sanitarios del SUMMA 112 han asistido en la mañana de este domingo un parto en una vivienda del distrito madrileño de Valdeacederas, según ha informado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

En concreto, el suceso ha tenido lugar en la calle Capitán Blanco Argibay del citado barrio. Se trataba del segundo parto de la madre.

Tal y como ha trasladado la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, la madre y el bebé han sido trasladados al hospital en perfecto estado.