Una mujer mayor resulta herida grave tras ser atropellada en Vallecas por un coche que se dio a la fuga

Archivo - Una ambulancia del Samur-Protección Civil en una calle de Madrid - EMERGENCIAS MADRID - Archivo

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 73 años ha resultado herida de gravedad tras ser atropellada por un vehículo a baja velocidad en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, cuyo conductor se ha dado a la fuga.

Los hechos se han producido esta mañana en las inmediaciones de la calle Monleón, hasta donde se han trasladado efectivos sanitarios del Samur-Protección Civil, según ha informado Emergencias Madrid.

A su llegada al lugar, los sanitarios han encontrado a la mujer con una fractura de tibia y peroné y una contusión en la pelvis, por lo que ha sido estabilizada y trasladada grave al Gregorio Marañón.

La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer el suceso y localizar con el conductor dado a la fuga.