La mujer en el mercado laboral madrileño: la tasa de ocupación alcanza el 49% y la del paro se sitúa en el 7,25%

Archivo - Una mujer pasa por una oficina del SEPE, a 4 de febrero de 2025, en Madrid (España). El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en 38.725 personas en enero en relación al mes anterior (+1,5%) debido, sobre todo, - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tasa de ocupación de las mujeres en el mercado labora de la Comunidad de Madrid alcanza el 49%,1% frente al 46,6% nacional, mientras que la del paro se sitúa en el 7,25%, casi cuatro décimas menos que la registrada en España (11,2%).

Son unas cifras que para el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "demuestran que sus políticas están produciendo resultados positivos y son muy superiores a los que se dan en el resto de España", según ha trasladado el director general de Presupuestos, Gregorio Moreno, en la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid de esta semana.

"Somos la segunda región tras Galicia con el mercado laboral más paritario de España, con lo cual creo que tampoco está mal. La tasa de actividad de las mujeres en la Comunidad de Madrid es del 58,9% cuando en España es del 54,3%", ha subrayado.

Además, el director general de Presupuestos ha explicado que la mayor cifra de afiliadas de la serie histórica se ha producido en el pasado mes de febrero, con 75.938 trabajadoras. En la actualidad, Madrid cuenta con 3.857.701 cotizantes, entre hombres y mujeres.

LA BRECHA DE GÉNERO

En las últimas semanas, los sindicatos madrileños han presentado sus respectivos informes sobre la mujer. CC.OO ha alertado de que las mujeres representan el 71,1% del empleo a tiempo parcial y el 58,5% de los contratos temporales, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025. Mientras, UGT ha señalado que los hombres ganaron de media 8.142 euros más que las mujeres durante 2024.

El primero, que lidera Paloma López, ha recalcado que estos datos "demuestran que la mejora del empleo no es suficiente si no va acompañada de medidas urgentes y específicas de igualdad para reducir la brecha salarial y garantizar la igualdad de oportunidades".

En el caso de UGT, con Susana Huertas al frente, el sindicato exige el cumplimiento del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que persigue corregir la infravaloración del trabajo de las mujeres, así como establecer recursos que permita a los sindicatos negociar los planes de igualdad.

Por otro lado, plantea crear un Observatorio Regional de Igualdad Salarial para analizar y evaluar toda la información recopilada por las empresas en materia retributiva. Esta información "permitiría identificar, con gran exactitud, el alcance real de la brecha y poder establecer los mecanismos adecuados para su corrección".