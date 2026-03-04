Mujeres iraníes, la activista mexicana Alessandra Rojo y el ginecólogo Juan Vidal, reconocidos por la Comunidad en el 8M

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto institucional de entrega de los Reconocimientos 8 de Marzo, en la Real Casa de Correos, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La lucha de las mujeres iraníes por su libertad, la política y activista mexicana Alessandra Rojo, la empresa española Ausonia y el ginecólogo Juan Vidal, actual jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional, serán algunos de los galardonados por la Comunidad de Madrid en los Reconocimientos 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

Se trata de unos premios que quieren ensalzar trayectorias profesionales destacadas por su dedicación, talento y contribución a la sociedad y de los que ha sido informado el Consejo de Gobierno en su reunión de este miércoles. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, presidirá el acto, en una ceremonia que se celebrará este viernes en la Real Casa de Correos, ha informado el portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín.

En esta XV edición, la lucha de las iraníes tanto dentro como fuera de su país será distinguida con uno de los reconocimientos por su valentía y determinación al desafiar la opresión y reclamar reformas democráticas. Este movimiento se ha convertido en "un símbolo de resistencia pacífica y de defensa de la libertad y la igualdad de derechos".

Por otro lado, se premia la labor de la política y activista mexicana Alessandra Rojo de la Vega, fiel defensora de los derechos de las mujeres y la igualdad en México. Ha fundado organizaciones dedicadas a combatir la violencia contra la mujer y ha impulsado acciones para prevenir y atender situaciones de abuso y discriminación. En 2024 fue elegida alcaldesa de Cuauhtémoc.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid también condecora a la empresa española Ausonia, marca especializada en el cuidado y la higiene íntima femenina en España. Su trabajo está vinculado a un firme compromiso con la salud de las mujeres en todas las etapas de su vida, así como a su labor de sensibilización social y su colaboración en iniciativas como la lucha contra el cáncer de mama.

También será reconocida la empresaria Alba Pau, que, además, de defender la cocina tradicional y mediterránea con su restaurante Can Pau, en Ibiza, recibirá esta distinción por su implicación en causas sociales y su apoyo a asociaciones que trabajan con menores víctimas de maltrato.

DOS GALARDONES EN CIENCIA

La doctora en Biomedicina Isabel Calvo, primera española en proclamarse campeona mundial amateur de artes marciales mixtas, será también premiada en esta edición. Tras una destacada trayectoria en investigación, decidió orientar su carrera hacia el deporte de combate, que compagina con otros objetivos personales, como la preparación de oposiciones para bombera.

Igualmente, el Ejecutivo autonómico reconoce el trabajo de la doctora en Biofísica Eva Nogales, reconocida internacionalmente por determinar la estructura atómica de la tubulina, un hallazgo clave para las terapias contra el cáncer. Este descubrimiento la llevó a convertirse en 2023 en la primera científica española en ganar el Premio Shaw (considerado el Nobel Oriental).

La revista Yo Dona, con más de 20 años de historia, es el primer suplemento para la mujer del diario 'El Mundo', especializado en entrevistas y reportajes sobre actualidad, cultura y moda, dando voz al talento femenino.

Por su parte, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también premiará al ginecólogo Juan Vidal, actual jefe de Ginecología del Hospital Ruber Internacional y uno de los médicos españoles más destacados en esta especialidad. Con más de seis décadas de ejercicio profesional, ha dedicado su carrera a la salud y el acompañamiento de las mujeres, desarrollando igualmente su labor en los hospitales públicos de La Paz y Puerta de Hierro.